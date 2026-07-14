Avon passa a vender produtos em farmácias do Paraná

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Quem está acostumado a comprar produtos da Avon com revendedoras ou pelo catálogo agora terá uma nova opção no Paraná. A marca passou a vender parte do portfólio em 42 farmácias da rede Panvel no estado, ampliando os canais de atendimento ao consumidor.
A novidade faz parte da estratégia da empresa para aumentar a presença no varejo físico. Ao todo, a parceria contempla 292 lojas da Panvel na região Sul e em São Paulo, além do aplicativo e do e-commerce da rede de farmácias.
De acordo com a marca o objetivo é oferecer mais conveniência aos consumidores, que poderão encontrar produtos Avon na Panvel durante as compras do dia a dia. O modelo tradicional de vendas por consultoras continua funcionando normalmente.
Nas farmácias Panvel, os consumidores encontrarão algumas das principais linhas de cuidados pessoais da marca.
Entre elas estão os produtos de skincare da linha Renew, os hidratantes e itens para cuidados corporais Avon Care. Também serão colocados os produtos para cabelos da linha Advance Techniques.
De acordo com a empresa, a escolha da Região Sul para a expansão ocorreu porque o consumidor da região apresenta uma das maiores taxas de utilização de produtos de cuidados com a pele e de autocuidado no país.
A chegada dos produtos Avon na Panvel representa uma das maiores mudanças na estratégia comercial da empresa de cosméticos nos últimos anos. A empresa, tradicionalmente conhecida pelas vendas diretas por meio de consultoras de beleza, vem ampliando a atuação em diferentes canais.
Além da rede de consultoras e do próprio e-commerce, a marca também passou a vender recentemente em marketplaces.
A aposta acompanha o crescimento do mercado farmacêutico brasileiro. Conforme levantamento da empresa de tecnologia, inteligência de dados e pesquisa clínica IQVIA, o canal farma movimentou R$ 240,97 bilhões em 2025, alta de 10,88% em relação ao ano anterior.
A expectativa do setor é de que o segmento continue crescendo em 2026. Além disso, deve impulsionar justamente a procura por produtos de beleza, skincare e cuidados pessoais nas farmácias.
Home Page – Início
Fonte do Artigo
See more: The Global Track