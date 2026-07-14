Avon passa a vender produtos em farmácias do Paraná

Quem está acostumado a comprar produtos da Avon com revendedoras ou pelo catálogo agora terá uma nova opção no Paraná. A marca passou a vender parte do portfólio em 42 farmácias da rede Panvel no estado, ampliando os canais de atendimento ao consumidor.

A novidade faz parte da estratégia da empresa para aumentar a presença no varejo físico. Ao todo, a parceria contempla 292 lojas da Panvel na região Sul e em São Paulo, além do aplicativo e do e-commerce da rede de farmácias.

De acordo com a marca o objetivo é oferecer mais conveniência aos consumidores, que poderão encontrar produtos Avon na Panvel durante as compras do dia a dia. O modelo tradicional de vendas por consultoras continua funcionando normalmente.

Quais produtos da Avon estarão disponíveis nas farmácias Panvel

Nas farmácias Panvel, os consumidores encontrarão algumas das principais linhas de cuidados pessoais da marca.

Entre elas estão os produtos de skincare da linha Renew, os hidratantes e itens para cuidados corporais Avon Care. Também serão colocados os produtos para cabelos da linha Advance Techniques.

De acordo com a empresa, a escolha da Região Sul para a expansão ocorreu porque o consumidor da região apresenta uma das maiores taxas de utilização de produtos de cuidados com a pele e de autocuidado no país.

Estratégia comercial

A chegada dos produtos Avon na Panvel representa uma das maiores mudanças na estratégia comercial da empresa de cosméticos nos últimos anos. A empresa, tradicionalmente conhecida pelas vendas diretas por meio de consultoras de beleza, vem ampliando a atuação em diferentes canais.

Além da rede de consultoras e do próprio e-commerce, a marca também passou a vender recentemente em marketplaces.

Mercado de beleza cresce no canal farma

A aposta acompanha o crescimento do mercado farmacêutico brasileiro. Conforme levantamento da empresa de tecnologia, inteligência de dados e pesquisa clínica IQVIA, o canal farma movimentou R$ 240,97 bilhões em 2025, alta de 10,88% em relação ao ano anterior.

A expectativa do setor é de que o segmento continue crescendo em 2026. Além disso, deve impulsionar justamente a procura por produtos de beleza, skincare e cuidados pessoais nas farmácias.

Avon agora terá algumas linhas de produtos disponíveis na rede de farmácias Panvel no Paraná. (Crédito: Divulgação / Avon) Avon agora terá algumas linhas de produtos disponíveis na rede de farmácias Panvel no Paraná. (Crédito: Divulgação / Avon) Avon agora terá algumas linhas de produtos disponíveis na rede de farmácias Panvel no Paraná. (Crédito: Divulgação / Avon)