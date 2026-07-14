Parabéns ao ganhador da campanha Dupla Sorte do Comércio de Ubiratã!É com muit…

🍀💚Parabéns ao ganhador da campanha Dupla Sorte do Comércio de Ubiratã!

É com muita alegria que realizamos a entrega de mais um prêmio, transformando compras em momentos especiais e recompensando quem valoriza o comércio local.

A campanha continua levando sorte para os consumidores e fortalecendo as empresas participantes, mostrando que comprar em Ubiratã vale a pena!

Agradecemos a todos que participam e acreditam no comércio da nossa cidade. E atenção: ainda tem muitos prêmios pela frente!

Compre nas empresas participantes, peça seu cupom e continue concorrendo.🍀💚

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes