🚍💚 Atenção, galera de Yolanda!

A Expobira 2026 tá chegando e a gente quer ver todo mundo curtindo esse evento incrível! 🎉

Pra facilitar, vai ter ônibus gratuito todas as noites!

🕕 Saída de Yolanda: às 19h, em frente à Igreja Nossa Senhora Aparecida

🕐 Retorno para Yolanda: 01h30 da manhã, com saída de frente ao Posto de Saúde Central

Chama a família, avisa os amigos e vem com a gente viver a magia da Expobira! 🌟

#Expobira2026 #YolandaPresente #DiversãoGarantida #PrefeituraDeUbiratã #ÉPraTodos

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