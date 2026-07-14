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🚍💚 Atenção, galera de Yolanda!
A Expobira 2026 tá chegando e a gente quer ver todo mundo curtindo esse evento incrível! 🎉
Pra facilitar, vai ter ônibus gratuito todas as noites!
🕕 Saída de Yolanda: às 19h, em frente à Igreja Nossa Senhora Aparecida
🕐 Retorno para Yolanda: 01h30 da manhã, com saída de frente ao Posto de Saúde Central
Chama a família, avisa os amigos e vem com a gente viver a magia da Expobira! 🌟
#Expobira2026 #YolandaPresente #DiversãoGarantida #PrefeituraDeUbiratã #ÉPraTodos
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