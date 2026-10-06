Bancada feminina no Congresso Nacional atinge recorde histórico em 2026 com aumento expressivo de Deputados e senadoras

Com o maior número de mulheres eleitas da história, o Congresso Nacional passa por uma renovação significativa em sua composição para a próxima legislatura

O cenário Política brasileiro registrou um marco importante nas eleições deste ano. A bancada feminina na Câmara dos Deputados e no Senado Federal atingiu o maior patamar desde a redemocratização do país, consolidando um avanço na presença de parlamentares mulheres nas instâncias de poder.

Os dados revelam que, na Câmara, a bancada passou de 90 para 109 eleitas, um crescimento de 21%. Já no Senado, foram eleitas doze mulheres entre as 54 vagas em disputa, elevando o total da Casa para dezoito integrantes a partir do próximo ano, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

Este resultado ganha contornos específicos ao analisarmos a trajetória das candidaturas e a diversidade entre as eleitas. A seguir, detalhamos como essa nova configuração se distribui e quais são as perspectivas para os mandatos que se iniciam em fevereiro.

Aumento de cadeiras em um cenário de menos candidatas

Curiosamente, o recorde de eleitas ocorreu em um pleito que registrou queda no número total de mulheres concorrendo. Em 2022, 3.317 mulheres disputaram o cargo de deputada federal, enquanto em 2026 esse número caiu para 2.820, uma diminuição de 24%.

Apesar disso, a representação feminina na Câmara chegará a 21% do total de 513 deputados. A federação composta por PT, PCdoB e PV foi a que apresentou o melhor desempenho, elegendo 34 das 109 parlamentares que ocuparão as cadeiras na próxima legislatura.

Desafios na representatividade e pautas femininas

Segundo a docente, é possível encontrar parlamentares que defendem pautas econômicas prejudiciais à maioria feminina, citando como exemplo a senadora Bia Kicis, que votou contra a lei de igualdade salarial entre homens e mulheres.

Avanços e retrocessos na eleição de mulheres negras

Na Câmara dos Deputados, houve um avanço expressivo na eleição de mulheres negras. Um levantamento da organização Mulheres Negras Decidem contabilizou ao menos 15 Deputados negras eleitas, um aumento de 66,6% em relação às 9 parlamentares eleitas em 2022.

Já no Senado, o cenário foi diferente, sem a eleição de mulheres negras. A senadora Eliziane Gama (PT) não conseguiu a reeleição, assim como outras candidatas de destaque, como Mariana Silva e Benedita da Silva, que também não obtiveram sucesso na disputa por uma vaga na casa.

Distribuição regional e o caso do Piauí

O Distrito Federal se destacou ao eleger duas novas senadoras, totalizando três representantes, o que o torna a única unidade da federação com essa marca. Em contrapartida, o Piauí permanece como o único estado brasileiro que nunca elegeu uma mulher para o Senado Federal.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Qual foi o crescimento da bancada feminina na Câmara? O número de mulheres eleitas subiu de 90 para 109, representando um crescimento de 21% em relação à legislatura anterior.

2. Quantas senadoras o Brasil terá a partir do próximo ano? Com as 12 eleitas em 2026, o número de senadoras passará de 15 para 18 parlamentares no total.

3. O aumento de mulheres garante leis voltadas ao gênero? Não necessariamente. Especialistas indicam que, com a maior presença, cresce também a diversidade de visões ideológicas, incluindo posições contrárias a pautas igualitárias.

4. Como está a representação de mulheres negras no Congresso? Houve um aumento de 66,6% na Câmara, com ao menos 15 eleitas, mas nenhuma mulher negra foi eleita para o Senado nesta última disputa.

5. Existe algum estado sem histórico de senadoras mulheres? Sim, o Piauí é o único estado da federação que, até o momento, nunca elegeu uma mulher para o cargo de senadora.