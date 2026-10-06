Colisão entre Citroën C3 e Renault Kardian no centro de Cascavel

Acidente no cruzamento da Rua Rio Grande do Sul com a Rua Manoel Ribas mobilizou o Siate; CGN informa que não houve feridos e os carros tiveram danos parciais.

Uma colisão entre um Citroën C3 e um Renault Kardian foi registrada no centro de Cascavel. segundo CGN, o acidente ocorreu no cruzamento da Rua Rio Grande do Sul com a Rua Manoel Ribas.

O caso mobilizou uma equipe do Siate para atendimento no local. Não houve registro de pessoas feridas, segundo a CGN, e ambos os veículos apresentaram danos parciais.

Local e veículos

De acordo com a CGN, o acidente ocorreu na interseção entre a Rua Rio Grande do Sul e a Rua Manoel Ribas, no centro de Cascavel. Os veículos envolvidos são um Citroën C3 e um Renault Kardian.

Atendimento e danos

O Siate foi acionado para prestar atendimento no local. A reportagem informa que não houve feridos; os dois carros ficaram parcialmente danificados em função do impacto.

Causa da colisão

As circunstâncias que provocaram a colisão não foram informadas pela fonte.

A informação foi Publicado pela CGN em 05/10/2026 às 21:27.