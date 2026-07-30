Corpo de fotógrafa desaparecida em trilha no Paraná é localizado a 123 metros de queda d’água no Salto das Orquídeas

A descoberta do corpo da fotógrafa Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos, marca o desfecho das buscas intensas realizadas na região do Salto das Orquídeas, em Sapopema, no Paraná.

O caso, que comoveu a região norte do estado, envolveu uma operação de resgate complexa em uma área de mata fechada e difícil acesso. A vítima estava desaparecida desde o último sábado, quando realizava uma trilha no complexo de cachoeiras.

Segundo informações divulgadas pelo portal g1, o corpo foi encontrado a 123 metros de distância da queda da maior cachoeira do local. A identificação foi possível graças ao uso de um drone operado pela equipe do Corpo de Bombeiros, que localizou a fotógrafa na manhã desta quinta-feira.

Detalhes da operação de busca e resgate

O coronel do Corpo de Bombeiros, Rafael Lorenzetto, confirmou que a localização exata ocorreu por volta das 7h10. O ponto onde o corpo foi achado fica próximo ao poço principal do Salto das Orquídeas, que possui uma queda d’água de 45 metros de altura.

Conforme relatado pelo major Renan Bortolassi, a principal suspeita é que Ana Paula tenha escorregado enquanto tentava atravessar o rio Lajeado Liso. Naquele dia, as condições do terreno eram desafiadoras, com o nível da água cerca de 40 centímetros acima do normal.

O acidente com a amiga da vítima

Ana Paula estava acompanhada de sua amiga, Ana Carolyne Camilo, durante o trajeto. Ambas decidiram seguir sozinhas até um mirante e, durante a tentativa de atravessar o rio com o auxílio de cordas, acabaram caindo na correnteza.

Ana Carolyne sobreviveu ao se segurar em pedras que não estavam submersas. Ela permaneceu isolada na mata por quase 18 horas, sendo resgatada por um funcionário do local no domingo. A jovem sofreu uma fratura na coluna e recebeu alta hospitalar na última quarta-feira.

Investigação e próximos passos

O delegado Thiago Luiz dos Santos, responsável pelo caso, informou que as investigações continuam para esclarecer todas as circunstâncias do acidente. Ele pretende ouvir o proprietário da pousada e outros turistas que estavam no local no dia do ocorrido.

O corpo de Ana Paula foi encaminhado à Polícia Científica de Londrina para a realização de exames que definirão a causa oficial da morte. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento da fotógrafa.

Orientações sobre ecoturismo e segurança

O Salto das Orquídeas é um destino muito procurado para ecoturismo e aventura, mas exige cautela redobrada. Especialistas recomendam que trilheiros evitem atravessar rios em dias de chuva ou quando o volume de água estiver acima do padrão.

É fundamental sempre buscar guias locais, utilizar equipamentos de segurança adequados e nunca se aventurar em áreas desconhecidas sem o conhecimento prévio das condições geográficas e do clima da região.

Perguntas frequentes sobre o caso

Onde o corpo foi encontrado? O corpo foi localizado a 123 metros da queda da maior cachoeira do Salto das Orquídeas, em Sapopema.

Como a amiga da vítima conseguiu sobreviver? Ana Carolyne se segurou em pedras que não estavam submersas e ficou aguardando resgate na mata por quase 18 horas.

Qual a suspeita sobre a causa do acidente? A suspeita é de que as duas caíram após escorregarem durante a travessia do rio Lajeado Liso, que estava com nível elevado.

O local é seguro para visitantes? O complexo é voltado ao ecoturismo, mas exige atenção, pois possui corredeiras e quedas d’água em meio à mata fechada.

O que a polícia fará agora? A Polícia Civil está ouvindo testemunhas, incluindo o dono da pousada, para concluir o inquérito sobre o desaparecimento e a morte da jovem.