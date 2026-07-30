Neon Fun Galaxy: Jockey Plaza Shopping promove edição exclusiva para adultos e adolescentes em Curitiba

O Jockey Plaza Shopping transforma sua praça central em um circuito de luzes e adrenalina exclusivo para o público acima dos 16 anos nesta sexta-feira.

Quem disse que a diversão precisa terminar na infância, certamente ainda não conheceu as propostas atuais dos parques itinerantes. O Neon Fun Galaxy, que já movimenta o público infantil, agora ganha uma edição especial voltada para adolescentes e adultos, prometendo uma experiência única em Curitiba.

A iniciativa surgiu para atender a uma demanda crescente do público que frequenta o Jockey Plaza Shopping e deseja aproveitar as atrações radicais fora do horário comum. Com uma ambientação inspirada no universo espacial, o evento promete ser um dos pontos altos do entretenimento local neste final de semana.

Conforme informações divulgadas pela assessoria do Jockey Plaza Shopping, a sessão exclusiva acontecerá no dia 31 de julho, às 22h, logo após o encerramento das atividades regulares do centro de compras, garantindo um ambiente mais reservado para os participantes.

Estrutura completa e atrações radicais

O parque Neon Fun Galaxy ocupa mais de 600 m² na Praça Central do shopping. A estrutura conta com escorregadores gigantes, trampolins modernos e desafios suspensos que testam o equilíbrio dos participantes, tudo isso envolto por milhares de luzes de LED.

Além dos circuitos de obstáculos, o espaço oferece piscinas de espuma e uma tirolesa, elementos que compõem a temática espacial do projeto. A ambientação foi pensada para criar uma experiência sensorial completa, tornando a brincadeira um momento de descontração garantida.

O conceito por trás da diversão adulta

Segundo Michelle Cirqueira, gerente de marketing do shopping, a decisão de abrir o Neon Fun Galaxy para adultos foi motivada por pedidos dos próprios clientes. Ela ressalta que essa é uma oportunidade para que as pessoas revivam a infância de uma forma inovadora.

A executiva afirma que a sessão exclusiva para adultos já fez muito sucesso em outras edições do Neon Fun e, desde que anunciaram o Galaxy, receberam muitos pedidos para repetir a experiência. O foco principal é oferecer uma estrutura pensada especialmente para esse público mais velho.

Informações essenciais para participar

Para quem deseja marcar presença, é importante chegar cedo. A entrada é feita por ordem de chegada até as 22h, respeitando a capacidade máxima da arena. O ingresso possui o valor de R$ 60 por pessoa e garante 50 minutos de permanência no circuito.

O Jockey Plaza Shopping está localizado na Rua Konrad Adenauer, 370, no bairro Tarumã. O estacionamento segue as taxas vigentes do estabelecimento, sendo R$ 10 para até 30 minutos e R$ 20 para o período integral dentro da mesma diária.

Perguntas frequentes sobre o evento

Qual a idade mínima para a sessão especial? A entrada é exclusiva para pessoas com 16 anos ou mais.

Qual o valor do ingresso? O custo é de R$ 60 por pessoa para 50 minutos de diversão.

Como funciona a entrada? A entrada é feita por ordem de chegada, até as 22h, conforme a disponibilidade de vagas na arena.

Onde fica o parque? O Neon Fun Galaxy está montado na Praça Central do Jockey Plaza Shopping.

Quais atrações estão disponíveis? Os visitantes encontram escorregadores, trampolins, tirolesa, desafios suspensos e piscinas de espuma, tudo iluminado por LED.