Boca Juniors x Vélez Sarsfield se enfrentam em um clássico válido pela 4ª rodada do returno do Campeonato Argentino 2026. A partida acontece neste sábado (08), às 19:15 (horário de Brasília). O Vélez chega embalado por uma sequência de três vitórias no campeonato, buscando se consolidar na parte de cima da tabela. Por outro lado, o Boca Juniors apresenta um desempenho mais irregular, dividindo suas atenções entre as competições nacionais e as copas continentais. Para se aprofundar no confronto, confira a análise, as estatísticas, informações sobre onde assistir e as prováveis escalações neste conteúdo.

Histórico Recente Boca Juniors x Vélez Sarsfield O histórico entre Boca Juniors e Vélez Sarsfield é marcado pela superioridade do Boca, que tem 47 vitórias contra 32 do Vélez, além de 28 empates. Nos últimos 10 jogos, o Boca Juniors venceu quatro vezes, o Vélez Sarsfield três e houve três empates. No entanto, o Vélez saiu vitorioso nos dois duelos mais recentes, mostrando um cenário atual favorável. Um dos resultados mais marcantes foi a goleada do Boca Juniors por 7 a 1 em 2021. Com base nessa rivalidade, espera-se uma partida disputada, com as duas equipes buscando a vitória para subir na tabela.

Boca Juniors: em busca de consistência O Boca Juniors vive um momento de oscilação, com apenas uma vitória nas três primeiras rodadas do Campeonato Argentino – Clausura 2026. Ela veio no último jogo, em casa, contra o Estudiantes. Apesar do mau momento, o Boca obteve classificações na Copa Sul-Americana e na Copa Argentina recentemente. Além disso, teve uma campanha invicta jogando em casa no Apertura. Contra o Vélez, Dylan Gorosito provavelmente entrará no lugar de Leandro Lozano, enquanto Malcom Braida poderá substituir Lautaro Blanco. Já Sebastián Villa deve ganhar mais uma chance entre os titulares.

Vélez Sarsfield: embalado por vitórias recentes O Vélez Sarsfield chega para o clássico em um momento excelente, impulsionado por três vitórias consecutivas no Campeonato Argentino. Essa sequência positiva levou a equipe à liderança isolada da Zona A do Clausura 2026. A força do time não se limita aos jogos em casa, já que sua performance como visitante também chama a atenção. Atuando fora de casa, o Vélez foi superado apenas uma vez em oito confrontos pela primeira fase do Apertura. O time do Vélez deve ser parecido com o que venceu o Independiente em casa na última rodada. Mesmo atuando fora de casa, a equipe espera somar pontos para se manter na dianteira da Zona A do Clausura.

Provável escalação do Boca Juniors Álvaro Montero, Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Sebastián Villa e Milton Giménez. Técnico: Rodolfo Arruabarrena.

Provável escalação do Vélez Sarsfield Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Dylan Godoy. Técnico: Guillermo Barros Schelotto.

Onde Assistir ao Jogo do Boca Juniors x Vélez Sarsfield O jogo entre Boca Juniors e Vélez Sarsfield tem transmissão confirmada para o Brasil. Assim, o confronto não será exibido em: TV: ESPN;

Streaming: Disney+. Você também pode acompanhar esta partida em tempo real em alguns sites de apostas. Confira sempre a disponibilidade no momento.

Estatísticas Boca Juniors x Vélez Sarsfield Muitos apps de apostas oferecem estatísticas em tempo real. Para facilitar, separamos a seguir informações importantes sobre os dois times: O Boca Juniors marcou 3 gols e sofreu 5 em 3 jogos no Campeonato Argentino – Clausura .

. Já o Vélez Sarsfield balançou as redes 5 vezes e teve sua defesa vazada em apenas 1 oportunidade.

Pelo lado do Boca, o meio-campista Ascacíbar se destaca com 2 gols marcados no Clausura até agora.

No Vélez, os 5 gols foram marcados por 5 jogadores diferentes, sem um destaque individual nesse quesito.

Ficha Técnica Confira os detalhes da partida! Partida: Boca Juniors x Vélez Sarsfield

Boca Juniors x Vélez Sarsfield Torneio: Campeonato Argentino 2026

Campeonato Argentino 2026 Data: 08-08-2026

08-08-2026 Horário: 19h15 (Horário de Brasília).

19h15 (Horário de Brasília). Local: Estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires

Estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires Onde Assistir: ESPN e Disney+