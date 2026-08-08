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Boca Juniors x Vélez Sarsfield se enfrentam em um clássico válido pela 4ª rodada do returno do Campeonato Argentino 2026. A partida acontece neste sábado (08), às 19:15 (horário de Brasília).
O Vélez chega embalado por uma sequência de três vitórias no campeonato, buscando se consolidar na parte de cima da tabela. Por outro lado, o Boca Juniors apresenta um desempenho mais irregular, dividindo suas atenções entre as competições nacionais e as copas continentais.
Para se aprofundar no confronto, confira a análise, as estatísticas, informações sobre onde assistir e as prováveis escalações neste conteúdo.
O histórico entre Boca Juniors e Vélez Sarsfield é marcado pela superioridade do Boca, que tem 47 vitórias contra 32 do Vélez, além de 28 empates.
Nos últimos 10 jogos, o Boca Juniors venceu quatro vezes, o Vélez Sarsfield três e houve três empates. No entanto, o Vélez saiu vitorioso nos dois duelos mais recentes, mostrando um cenário atual favorável.
Um dos resultados mais marcantes foi a goleada do Boca Juniors por 7 a 1 em 2021. Com base nessa rivalidade, espera-se uma partida disputada, com as duas equipes buscando a vitória para subir na tabela.
O Boca Juniors vive um momento de oscilação, com apenas uma vitória nas três primeiras rodadas do Campeonato Argentino – Clausura 2026. Ela veio no último jogo, em casa, contra o Estudiantes.
Apesar do mau momento, o Boca obteve classificações na Copa Sul-Americana e na Copa Argentina recentemente. Além disso, teve uma campanha invicta jogando em casa no Apertura.
Contra o Vélez, Dylan Gorosito provavelmente entrará no lugar de Leandro Lozano, enquanto Malcom Braida poderá substituir Lautaro Blanco. Já Sebastián Villa deve ganhar mais uma chance entre os titulares.
O Vélez Sarsfield chega para o clássico em um momento excelente, impulsionado por três vitórias consecutivas no Campeonato Argentino. Essa sequência positiva levou a equipe à liderança isolada da Zona A do Clausura 2026.
A força do time não se limita aos jogos em casa, já que sua performance como visitante também chama a atenção. Atuando fora de casa, o Vélez foi superado apenas uma vez em oito confrontos pela primeira fase do Apertura.
O time do Vélez deve ser parecido com o que venceu o Independiente em casa na última rodada. Mesmo atuando fora de casa, a equipe espera somar pontos para se manter na dianteira da Zona A do Clausura.
Álvaro Montero, Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Sebastián Villa e Milton Giménez. Técnico: Rodolfo Arruabarrena.
Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Dylan Godoy. Técnico: Guillermo Barros Schelotto.
O jogo entre Boca Juniors e Vélez Sarsfield tem transmissão confirmada para o Brasil. Assim, o confronto não será exibido em:
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