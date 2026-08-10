Base criada por motoboys oferece café, banheiro e até videogame; veja

Enquanto milhões de brasileiros recebem refeições e compras em casa por meio de aplicativos, uma iniciativa criada pelos próprios entregadores busca dar suporte a quem passa o dia nas ruas. Em São Paulo, uma base mantida com doações de motoboys oferece água, café, banheiro, micro-ondas, tomadas para recarregar celulares e até um lugar para descansar entre uma entrega e outra.