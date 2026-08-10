Requião Filho e Sandro Alex fazem primeiro debate para governador do Paraná após desistência de Moro

Requião Filho (PDT) e Sandro Alex (PSD) protagonizaram o primeiro debate televisivo entre candidatos ao governo do Paraná para as eleições de 2026. O encontro ocorreu na noite de domingo (9), organizado pela Band, que havia convidado também Sergio Moro (PL), mas o ex-juiz e senador anunciou sua desistência poucas horas antes do evento.

Moro justificou sua ausência afirmando que a presença no debate representaria entrar em um “jogo combinado” por parte dos adversários para atacá-lo, segundo vídeo publicado em suas redes sociais. Ele disse ainda que não teme debate, mas preferiu não participar do evento.

Críticas mútuas e cobranças durante o debate

Durante o debate, tanto Requião Filho quanto Sandro Alex criticaram a ausência de Sergio Moro. Requião destacou a importância da participação do adversário nas próximas ocasiões e questionou Moro sobre temas importantes, como a venda da Copel e as denúncias de corrupção que teria feito e que estariam em órgãos oficiais. Para ele, o eleitor paranaense precisa saber quem é o verdadeiro Moro.

Já Sandro Alex afirmou que participar do debate é um sinal de respeito ao eleitor e que a ausência de Moro demonstra falta de preparo para governar o estado. O candidato do PSD se posicionou como representante da direita no Paraná, ressaltando a necessidade de coragem para assumir o cargo.

Temas centrais e dinâmica do debate

Conduzido pela jornalista Alessandra Consoli, o debate teve três blocos de perguntas e respostas onde os candidatos puderam apresentar propostas e discutir questões diretamente entre si, finalizando com entrevistas individuais mediadas pela equipe da Band.

Os candidatos abordaram diversas pautas, entre elas a logística no Porto de Paranaguá, a privatização de empresas públicas, as escolas cívico-militares e, especialmente, a segurança pública, tema que dominou grande parte do segundo bloco. No último bloco, houve confronto sobre carga tributária, isenções fiscais estaduais e a venda de ações da Copel, estratégia adotada no governo Ratinho Júnior.

Perspectivas para a campanha e próximos passos

Na entrevista coletiva após o debate, Sandro Alex afirmou que, se eleito, dará continuidade às políticas implementadas por Ratinho Júnior. Requião Filho destacou propostas para reduzir a carga tributária estadual para micro e pequenas empresas, já discutidas durante o debate.

As convenções partidárias definiram oito candidatos ao governo do Paraná para 2026. O prazo para o registro das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) encerra-se em 15 de agosto, e a campanha oficial iniciará no dia 16. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro, com eventual segundo turno previsto para 25 de outubro.

Perguntas frequentes

Quem participou do primeiro debate para governador do Paraná em 2026?

O debate contou com a participação de Requião Filho (PDT) e Sandro Alex (PSD). Sergio Moro (PL), inicialmente confirmado, anunciou sua desistência poucas horas antes do evento.

Quais foram alguns dos temas abordados no debate?

Foram discutidos temas como a segurança pública, privatização de empresas públicas, logística no Porto de Paranaguá, escolas cívico-militares, carga tributária e venda de ações da Copel.

Quando começam as campanhas e as eleições para governador do Paraná em 2026?

As campanhas eleitorais terão início em 16 de agosto. O primeiro turno acontecerá em 4 de outubro, com possível segundo turno em 25 de outubro, caso seja necessário.