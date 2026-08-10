Marco Luque apresenta espetáculo “É Disso Que Eu Tô Falando” em Salvador – Enjoy – BN Hall

Após percorrer o Brasil com o espetáculo “Dilatados”, o ator Marco Luque retorna aos palcos com uma nova montagem. Com textos inéditos, o humorista apresenta “É Disso Que Eu Tô Falando” em Salvador nos dias 20 e 21 de novembro, às 21h, no Teatro Faresi.

Na nova peça, Luque revisita quatro personagens que fazem parte de sua trajetória e ganharam projeção nacional durante o período em que integrou o elenco de humor do programa “Altas Horas”, comandado por Serginho Groisman, na TV Globo: Jackson Faive, Mustafary, Mary Help e Silas Simplesmente. Eles ganham novas histórias e situações em uma narrativa que mistura observações sobre o cotidiano, improviso e diferentes estilos de humor.

Jackson Faive retorna com suas aventuras como motoboy e suas gírias características. Silas Simplesmente, o taxista cheio de opiniões, aborda relacionamentos, casamentos e situações do dia a dia. Já a diarista Mary Help reaparece com seus causos e dicas inusitadas. Mustafary, o rastafari conhecido por suas teorias sobre sustentabilidade, apresenta novas ideias para solucionar os problemas do planeta.