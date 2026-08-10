Marco Luque apresenta espetáculo “É Disso Que Eu Tô Falando” em Salvador – Enjoy – BN Hall

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Após percorrer o Brasil com o espetáculo “Dilatados”, o ator Marco Luque retorna aos palcos com uma nova montagem. Com textos inéditos, o humorista apresenta “É Disso Que Eu Tô Falando” em Salvador nos dias 20 e 21 de novembro, às 21h, no Teatro Faresi.
Na nova peça, Luque revisita quatro personagens que fazem parte de sua trajetória e ganharam projeção nacional durante o período em que integrou o elenco de humor do programa “Altas Horas”, comandado por Serginho Groisman, na TV Globo: Jackson Faive, Mustafary, Mary Help e Silas Simplesmente. Eles ganham novas histórias e situações em uma narrativa que mistura observações sobre o cotidiano, improviso e diferentes estilos de humor.
Jackson Faive retorna com suas aventuras como motoboy e suas gírias características. Silas Simplesmente, o taxista cheio de opiniões, aborda relacionamentos, casamentos e situações do dia a dia. Já a diarista Mary Help reaparece com seus causos e dicas inusitadas. Mustafary, o rastafari conhecido por suas teorias sobre sustentabilidade, apresenta novas ideias para solucionar os problemas do planeta.
Com cerca de 1h20 de duração, o espetáculo acompanha as transformações de Luque entre os personagens, explorando sotaques, trejeitos e diferentes formas de fazer humor. A criação e a direção são assinadas pelo próprio humorista, em parceria com Guilherme Rocha.
Os ingressos custam R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia) para a Plateia VIP, e R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) para a Plateia. Também há a opção de ingresso solidário por R$ 100, mediante a doação de 1 kg de alimento. As entradas estão à venda pela Sympla e na bilheteria do Teatro Faresi.
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