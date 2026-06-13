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Bastidores: Ancelotti custa caro e tem grupo seleto de propagandas

Bastidores: Ancelotti custa caro e tem grupo seleto de propagandas

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Bastidores: Ancelotti custa caro e tem grupo seleto de propagandas
1 de 4 Ancelotti de olho no canarinho no carro de patrocinadora da Seleção — Foto: Reprodução Volkswagen

– As marcas souberam explorá-lo da maneira muito inteligente, e Ancelotti também se adaptou à cultura brasileira. O Rodrigo Caetano (diretor de Seleções), mesmo não sendo carioca, teve um papel fundamental nessa aproximação com o Rio e as marcas souberam aproximá-lo de maneira estratégica, trazendo esse DNA brasileiro através das campanhas de publicidade. Ele também teve o cuidado de, já nas primeiras coletivas, pedir pra que as pessoas fizessem as perguntas em português – lembra o especialista Bernardo Pontes.

Fonte do Artigo
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Corinthia Mes

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