Bastidores: Ancelotti custa caro e tem grupo seleto de propagandas

– As marcas souberam explorá-lo da maneira muito inteligente, e Ancelotti também se adaptou à cultura brasileira. O Rodrigo Caetano (diretor de Seleções), mesmo não sendo carioca, teve um papel fundamental nessa aproximação com o Rio e as marcas souberam aproximá-lo de maneira estratégica, trazendo esse DNA brasileiro através das campanhas de publicidade. Ele também teve o cuidado de, já nas primeiras coletivas, pedir pra que as pessoas fizessem as perguntas em português – lembra o especialista Bernardo Pontes.