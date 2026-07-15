Batida entre Voyage e Palio destrói veículos e um deles invade calçada em esquina no Centro

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Por Luiz Haab
Atualizado em
Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quarta-feira (15) no cruzamento das ruas Carlos de Carvalho e Curitiba, na região central de Cascavel.
A colisão envolveu um Volkswagen Voyage e um Fiat Palio. Com o impacto, o Palio sofreu danos na lateral do lado do motorista e acabou parando sobre a calçada. Já o Voyage teve a parte dianteira completamente destruída.
Apesar da força da batida e dos prejuízos materiais causados aos dois veículos, ninguém ficou ferido. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.
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