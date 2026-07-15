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Sua festa merece um toque especial! ✨
Na Divino Sabor Confeitaria, transformamos sonhos em momentos inesquecíveis! 💕🎂
Oferecemos:
🎂 Bolos personalizados para aniversário
🍬 Docinhos tradicionais e gourmet
🎈 Decoração para festas
🍽️ Combo completo com bolo, doces, decoração e salgados
Tudo preparado com muito carinho, qualidade e aquele sabor que faz a diferença na sua comemoração.
📅 Faça sua reserva com antecedência e garanta uma festa linda, prática e cheia de sabor!
💖 Divino Sabor Confeitaria – Divino sabor em cada detalhe da sua festa!
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(44)998815392
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