BBC registra linha de frente em Taiz enquanto forças pró-governo apoiadas pela Arábia Saudita enfrentam combatentes Houthi

Reportagem da BBC teve raro acesso à zona de conflito no Iêmen; cerca de 10 minutos após a equipe sair, foram ouvidos fortes estampidos atribuídos a ataques, relata Nawal Al-Maghafi.

Em rara entrada na zona de combate, a BBC acompanhou forças governamentais desde Taiz, passando por postos de controlo até a linha onde termina o controlo Houthi e começa a chamada terra de ninguém, conforme o vídeo publicado pela emissora.

Na linha de frente

A reportagem mostra tropas pró-governo apoiadas pela Arábia Saudita tentando empurrar combatentes Houthi, que, segundo a BBC, avançaram pela costa do Mar Vermelho no início do mês e assumiram o controlo de um importante ponto de estrangulamento do tráfego marítimo, escalando a guerra civil no país.

No local, a equipe ouviu o zumbido de um drone; um soldado que acompanhava a equipe no sudoeste do Iêmen disse à BBC que esse som costuma ser seguido por um ataque. Cerca de 10 minutos após a saída da equipe, foram ouvidos fortes estampidos atribuídos a ataques, relata a correspondente Nawal Al-Maghafi.

Fonte

As informações constam do vídeo-reportagem da BBC divulgado em 27 de setembro de 2026 e assinado pela correspondente internacional de investigações Nawal Al-Maghafi.