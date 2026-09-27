Americano encontrado morto e amarrado em Maringá havia trabalhado em jogos como Minecraft e Batman

Corpo de Tamir Nadav, 46, foi localizado em cômodo trancado; dois suspeitos estão foragidos e têm mandados de prisão, segundo a Polícia Civil

O corpo do americano Tamir Nadav, 46, foi encontrado em 18 de setembro em uma casa onde morava em Maringá (Norte do Paraná). Segundo o G1, o corpo estava com mãos e pés amarrados com fita adesiva e foi achado em um cômodo trancado por cadeado após moradores sentirem um cheiro forte vindo do imóvel.

Investigação e suspeitos

Conforme informações da Polícia Civil do Paraná (PC-PR publicadas pelo G1), Kauã Kazahaya de Arruda, de 20 anos, e Angelina Oliveira da Silva, de 18, são considerados foragidos e têm mandados de prisão por homicídio qualificado. A polícia apontou indícios de que o casal deixou a casa após a visita de uma amiga da vítima e há possibilidade de que tenham saído do país.

A investigação apurou que, em 1º de setembro, o casal realizou compras em Maringá com dinheiro do estrangeiro; entre elas, a aquisição de dois relógios no valor de R$ 10 mil, segundo a PC-PR. A polícia também encontrou restos de comida sobre a mesa e um pacote de comida intacto, o que levou à hipótese de motivação patrimonial, segundo G1.

Relato de amigos e localização do corpo

Um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de Tamir foi registrado em 3 de setembro por uma amiga que foi à casa e foi informada pelos suspeitos de que ele teria viajado a São Paulo. No dia 18 de setembro, duas Amigos retornaram ao imóvel, notaram as luzes acesas e o cheiro forte; a chave foi entregue à polícia e os militares entraram no local.

Segundo o registro, havia a televisão ligada, objetos espalhados e o escritório revirado, com computador ligado. Ao arrombarem a porta de um cômodo trancado por cadeado, os policiais encontraram o corpo com as amarras de fita adesiva.

Carreira e vida no Brasil

Natural de Nova York, Tamir Nadav se formou na área de games pela Full Sail University, da Flórida, e havia chegado ao Brasil em 2021 para trabalhar, segundo a amiga Luiza Di Pietro, citada pelo G1. Desde 2016, o nome dele aparece creditado em pelo menos 24 jogos internacionais; entre os títulos relacionados à sua participação estão jogos de Minecraft, Batman, The Walking Dead e o jogo dos Guardiões da Galáxia, da Marvel.

Ainda segundo G1, Tamir atuou em empresas em cidades como San Francisco (EUA), Montreal (Canadá), Rio de Janeiro e em Maringá. Cerca de dois meses antes da morte, ele publicou nas redes sociais dificuldades para encontrar emprego e produzia Contudo com dicas e comentários sobre a indústria de jogos digitais.

O G1 tenta identificar a defesa dos suspeitos mencionados pela Polícia Civil.