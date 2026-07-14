Bebê de dez meses morre após estupro; um dos presos era amante casual da mãe da menina

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Por Luiz Haab
Atualizado em
Um bebê de apenas dez meses morreu após ser vítima de estupro na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. A morte foi confirmada na manhã de segunda-feira (13), mas o caso se tornou público nesta terça (14). Dois homens foram presos por suspeita de terem participado do crime.
De acordo com as informações divulgadas pelas autoridades, a mãe da criança estava na casa, mas teria notado apenas que a bebê aparentava estar engasgada, motivo que a levou a acionar o Corpo de Bombeiros. Por conta da demora para a chegada das equipes de socorro, a mãe relatou ter achado melhor levar a menina por conta própria até uma unidade hospitalar.
No hospital, durante a avaliação médica, foram identificados sinais de violência sexual contra a criança. Apesar dos esforços da equipe de saúde, a bebê não resistiu aos ferimentos.
Após o atendimento, a polícia localizou e prendeu em flagrante dois suspeitos – um de 22 e outro de 26 anos. Segundo as informações repassadas pelos policiais, um deles mantinha um relacionamento casual com a mãe da vítima, enquanto o outro seria primo dele.
Os dois foram encaminhados à Delegacia de Combate à Exploração da Crianças e do Adolescente (Dceca), onde foram autuados pelo crime de estupro de vulnerável com resultado morte.
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