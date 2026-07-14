O presente perfeito existe e está te esperando!Neste Dia dos Namorados, surpr…

💝 O presente perfeito existe e está te esperando! 💝

Neste Dia dos Namorados, surpreenda quem faz seu coração bater mais forte com um presente cheio de carinho e elegância. ❤️✨

🎁 Na compra do perfume, você ganha: 🥂 Mini espumante 🍫 Chocolates 🎀 Caixa de presente personalizada

Um combo pensado para transformar um simples presente em um momento inesquecível.

💕 Demonstre seu amor com um gesto que encanta e fica na memória!

📍Garanta o seu antes que acabe e faça deste Dia dos Namorados uma data ainda mais especial.

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Corinthia Mes