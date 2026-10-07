Bebê prematuro vence desafio de 74 dias na UTI e ganha despedida emocionante em hospital no Paraná

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Uma história de superação e esperança marcou a rotina do Hospital Bela Suíça, unidade do Hospital do Coraçãozinho da Hapvida Clinipam, em Londrina. O pequeno Pedro Bernardo Marques Acaldi, que nasceu com apenas 27 semanas de gestação, finalmente pôde retornar para o conforto do seu lar após enfrentar um longo período de cuidados intensivos.
O bebê, que chegou ao mundo pesando 950 gramas no dia 19 de julho, permaneceu internado na UTI Neonatal por 74 dias. Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, a alta hospitalar aconteceu no início de outubro, momento em que o recém-nascido já apresentava um peso superior a mais de 2 quilos.
A saída do hospital foi celebrada com uma despedida especial, organizada pela equipe de enfermagem. O momento contou com música e violão, transformando o protocolo médico em uma celebração humanizada para os pais, Natália Marques e Pedro Henrique Acaldi, que acompanharam de perto cada etapa da recuperação do filho.
Durante os mais de dois meses em que o filho esteve sob cuidados médicos, a mãe, Natália, destacou a importância do suporte oferecido pelos profissionais. Ela descreveu a equipe neonatal como uma verdadeira segunda família, ressaltando a dedicação constante no atendimento ao bebê.
Natália mencionou, em especial, a coordenadora Camila Leibante, a quem definiu como uma profissional iluminada e dedicada.
A despedida preparada para Pedro faz parte do projeto Alta Feliz, iniciativa da Hapvida Clinipam. O objetivo do programa é tornar o momento da saída do hospital mais humanizado, seguro e organizado, oferecendo um suporte diferenciado para as famílias que enfrentam longas internações.
Quanto tempo o bebê Pedro ficou internado?
Pedro Bernardo permaneceu 74 dias internado na UTI Neonatal antes de receber alta hospitalar.
Qual foi o peso do bebê ao nascer?
O bebê nasceu com 950 gramas, com 27 semanas de gestação.
Onde ocorreu o atendimento do bebê?
O atendimento foi realizado no Hospital Bela Suíça, conhecido como Hospital do Coraçãozinho, da Hapvida Clinipam, em Londrina.
O que é o projeto Alta Feliz?
É uma iniciativa do hospital que busca tornar o momento da alta hospitalar mais humanizado, seguro e organizado para os pacientes e seus familiares.
Qual era o peso do bebê no momento da alta?
No momento em que recebeu alta para ir para casa, no início de outubro, Pedro estava com pouco mais de 2 quilos.