Bebê prematuro vence desafio de 74 dias na UTI e ganha despedida emocionante em hospital no Paraná

A emocionante jornada de superação de um bebê prematuro que recebeu alta após 74 dias de internação em uma unidade neonatal no Paraná

Uma história de superação e esperança marcou a rotina do Hospital Bela Suíça, unidade do Hospital do Coraçãozinho da Hapvida Clinipam, em Londrina. O pequeno Pedro Bernardo Marques Acaldi, que nasceu com apenas 27 semanas de gestação, finalmente pôde retornar para o conforto do seu lar após enfrentar um longo período de cuidados intensivos.

O bebê, que chegou ao mundo pesando 950 gramas no dia 19 de julho, permaneceu internado na UTI Neonatal por 74 dias. Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, a alta hospitalar aconteceu no início de outubro, momento em que o recém-nascido já apresentava um peso superior a mais de 2 quilos.

A saída do hospital foi celebrada com uma despedida especial, organizada pela equipe de enfermagem. O momento contou com música e violão, transformando o protocolo médico em uma celebração humanizada para os pais, Natália Marques e Pedro Henrique Acaldi, que acompanharam de perto cada etapa da recuperação do filho.

O acolhimento e a conexão com a equipe de saúde

Durante os mais de dois meses em que o filho esteve sob cuidados médicos, a mãe, Natália, destacou a importância do suporte oferecido pelos profissionais. Ela descreveu a equipe neonatal como uma verdadeira segunda família, ressaltando a dedicação constante no atendimento ao bebê.

Natália mencionou, em especial, a coordenadora Camila Leibante, a quem definiu como uma profissional iluminada e dedicada.

A iniciativa de humanização no ambiente hospitalar

A despedida preparada para Pedro faz parte do projeto Alta Feliz, iniciativa da Hapvida Clinipam. O objetivo do programa é tornar o momento da saída do hospital mais humanizado, seguro e organizado, oferecendo um suporte diferenciado para as famílias que enfrentam longas internações.

FAQ: Perguntas e Respostas

Quanto tempo o bebê Pedro ficou internado?

Pedro Bernardo permaneceu 74 dias internado na UTI Neonatal antes de receber alta hospitalar.

Qual foi o peso do bebê ao nascer?

O bebê nasceu com 950 gramas, com 27 semanas de gestação.

Onde ocorreu o atendimento do bebê?

O atendimento foi realizado no Hospital Bela Suíça, conhecido como Hospital do Coraçãozinho, da Hapvida Clinipam, em Londrina.

O que é o projeto Alta Feliz?

É uma iniciativa do hospital que busca tornar o momento da alta hospitalar mais humanizado, seguro e organizado para os pacientes e seus familiares.

Qual era o peso do bebê no momento da alta?

No momento em que recebeu alta para ir para casa, no início de outubro, Pedro estava com pouco mais de 2 quilos.