🚨 AVÓ MORRE E NETO FICA GRAVEMENTE FERIDO APÓS PALIO SER ATINGIDO POR CAMINHÃO NA BR-369

Um grave acidente deixou uma mulher de 73 anos morta e o neto dela, de 20 anos, gravemente ferido na manhã desta quinta-feira (17), na BR-369, em Cascavel.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), avó e neto estavam em um Fiat Palio que atravessava a rodovia, no km 507, na região da Zona Industrial, quando o veículo foi atingido por um caminhão carregado com farelo, que seguia no sentido Corbélia.

Com a força da colisão, o Palio foi lançado para a via marginal e capotou. A mulher de 73 anos não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O neto, de 20 anos, sofreu ferimentos graves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado para atendimento médico no Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP).

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos graves e relatou à PRF que teria sido surpreendido pela travessia do Palio.

Um Honda Civic também acabou envolvido na ocorrência. O veículo sofreu danos na parte dianteira, mas ninguém ficou ferido.

Durante o atendimento da ocorrência, uma segunda colisão traseira envolvendo uma carretinha e um veículo de passeio também foi registrada nas proximidades. Ninguém ficou gravemente ferido.

A PRF realizou o registro da ocorrência, sinalizou o trecho e levantou informações para apurar as circunstâncias do acidente. A Polícia Científica foi acionada para os procedimentos relacionados à vítima fatal.

Segundo a PRF, o trecho possui sinalização e velocidade regulamentada de 60 km/h. As circunstâncias exatas da colisão ainda são apuradas.

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