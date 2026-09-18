Brasil mantém invencibilidade no Sul-Americano de Vôlei após vitória contra a Colômbia no Maracanãzinho

A seleção brasileira masculina de vôlei continua sua trajetória impecável no Campeonato Sul-Americano, mantendo o aproveitamento máximo no Rio de Janeiro.

A equipe comandada pelo técnico Bernardinho superou a Colômbia por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/14 e 25/16, em partida realizada nesta quinta-feira (17) no Maracanãzinho. O duelo teve duração de uma hora e 18 minutos, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

Com este resultado, o Brasil alcançou sua terceira vitória em três jogos disputados no torneio. A seleção lidera a tabela de classificação com nove pontos, mesma pontuação da Argentina, mas leva vantagem por ainda não ter cedido nenhum set aos adversários na competição.

O torneio Sul-Americano é fundamental para as pretensões brasileiras, já que o campeão garante uma vaga antecipada para a Olimpíada de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2028. A disputa envolve seis seleções que se enfrentam em turno único ao longo de cinco rodadas.

Destaque individual e retorno de Darlan

O desempenho do time verde e amarelo na quadra foi impulsionado pelo oposto Darlan, que foi o grande destaque da partida ao anotar 19 pontos. O jogador teve uma participação plena nas parciais, após ter sido poupado anteriormente.

Vale lembrar que Darlan havia ficado de fora da estreia contra o Chile devido a um quadro de gripe. Na partida contra a Bolívia, realizada na quarta-feira (16), ele chegou a entrar em quadra, mas atuou apenas no primeiro set da vitória brasileira.

Regras de pontuação e próximos passos

Para quem acompanha a dinâmica do torneio, é importante entender como funciona a pontuação. Vitórias por 3 sets a 0 ou 3 a 1 garantem três pontos para a equipe vencedora na tabela. Caso o placar termine em 3 a 2, o ganhador soma dois pontos e o perdedor conquista um ponto.

O próximo compromisso do Brasil será contra a Venezuela, no sábado (19), às 11h. A grande decisão do título e a definição da vaga olímpica contra a Argentina estão marcadas para o domingo (20), às 10h.

FAQ

Qual foi o placar do jogo entre Brasil e Colômbia? O Brasil venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/14 e 25/16.

Quantos pontos o Brasil tem no Sul-Americano? O Brasil soma nove pontos, liderando a competição por não ter perdido nenhum set até o momento.

Quem foi o maior pontuador da partida contra os colombianos? O oposto Darlan comandou a vitória brasileira com 19 pontos marcados.

O que está em jogo neste campeonato? O campeão do Sul-Americano garante vaga antecipada para os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028.

Quando será o confronto decisivo contra a Argentina? O jogo contra a Argentina, que pode definir o título, está agendado para o domingo (20), às 10h.