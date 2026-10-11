Blue Origin de Jeff Bezos investe R$ 2,7 bilhões no Texas para criar novo polo industrial e gerar mais de 2 mil empregos

A expansão da Blue Origin no Texas visa fortalecer a capacidade produtiva da empresa com um investimento bilionário que promete impulsionar a economia local

A Blue Origin, empresa espacial fundada pelo bilionário Jeff Bezos, anunciou um investimento expressivo de R$ 2,7 bilhões para a construção de um novo polo industrial no Texas, nos Estados Unidos. O projeto, que será instalado na cidade de Hutto, tem como meta principal o fortalecimento da infraestrutura tecnológica da companhia.

O empreendimento, denominado Constellation Park, ocupará uma área de aproximadamente 120,8 mil metros quadrados. Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, a expectativa é que a iniciativa gere mais de 2 mil novos postos de trabalho na região ao longo da próxima década.

Essa ampliação faz parte de uma estratégia de longo prazo para consolidar a liderança da empresa no mercado aeroespacial. A seguir, entenda como o novo complexo industrial irá operar e quais tecnologias serão desenvolvidas no local.

Foco em conectividade global e satélites

O novo polo será o coração da fabricação de equipamentos essenciais para os projetos de conectividade da Blue Origin. O principal destaque é a produção do TeraWave, uma rede de comunicação via satélite desenhada para oferecer velocidades de transmissão de até 6 terabits por segundo, atendendo órgãos governamentais e Centro de dados que exigem operações críticas e globais.

Além disso, o complexo ampliará a fabricação do Quartz, um sistema de comunicações terrestres que utiliza antenas de 3,7 metros. Os equipamentos são projetados para operar nas bandas S e X, facilitando a comunicação com missões que atuam em órbita terrestre baixa.

Diversificação da manufatura aeroespacial

O Constellation Park não se limitará apenas aos sistemas de comunicação. A unidade industrial terá capacidade para produzir uma vasta gama de componentes vitais para a indústria espacial. Entre os itens fabricados, destacam-se painéis solares para uso no espaço, aviônicos de alta precisão e diversos subsistemas necessários para a montagem de satélites modernos.

A escolha do Texas para esse investimento não é por acaso. A empresa mantém operações no Estados há quase duas décadas, desde a fundação do seu primeiro centro de lançamento em 2006. Atualmente, a companhia já conta com mais de 550 funcionários texanos em seus quadros.

Otimismo político e técnico sobre o projeto

O CEO da Blue Origin, Dave Limp, afirmou que a expansão permitirá aproveitar a mão de obra especializada disponível no Texas, reforçando a posição dos Estados Unidos no setor de inovação espacial. A iniciativa também conta com o apoio do governo estadual, que vê na obra uma oportunidade de crescimento econômico.

O governador do Texas, Greg Abbott, destacou que o aporte da empresa de Jeff Bezos consolida o Estados como um polo de manufatura avançada. Segundo Abbott, a combinação de espaço disponível e profissionais qualificados torna o Texas um destino estratégico para Empresa de tecnologia que buscam ampliar suas operações globais.

Perguntas frequentes sobre o novo polo da Blue Origin

Qual o valor total do investimento anunciado pela Blue Origin? O investimento total para a construção do Constellation Park é de R$ 2,7 bilhões.

Quantos empregos serão criados com o novo complexo? A empresa estima a criação de mais de 2 mil empregos em manufatura e setores relacionados ao longo dos próximos dez anos.

O que é o sistema TeraWave mencionado no projeto? É uma rede de comunicação via satélite desenvolvida pela empresa para oferecer velocidades de transmissão de dados de até 6 terabits por segundo.

Onde será construído o Constellation Park? O novo complexo industrial da Blue Origin será construído na cidade de Hutto, no Estados do Texas.

Qual o histórico da Blue Origin no Texas? A companhia mantém operações no Estados desde 2006, quando estabeleceu o Centro de Lançamento Um, contando atualmente com mais de 550 funcionários na região.