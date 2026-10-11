Radar Tabuleiro: o “Letterboxd” dos jogos de tabuleiro, com estante 3D e perfil personalizável

Site brasileiro que nasceu como buscador de ofertas agora transforma a coleção em prateleira tridimensional, guarda notas e partidas e deixa cada jogador montar o próprio perfil.

Quem assiste a filmes tem o Letterboxd. Quem joga tabuleiro costuma ter uma planilha esquecida, um grupo de WhatsApp e uma estante cheia de caixas sem registro nenhum. O Radar Tabuleiro quer ocupar esse vazio. O site, que começou como buscador de ofertas, passou a funcionar também como rede social: cada jogador tem perfil próprio, coleção organizada, notas e um histórico das partidas da semana.

O resultado lembra o Letterboxd, só que as telas mostram caixas de jogo em vez de pôsteres. Dá para entrar no Radar Tabuleiro, criar o perfil e ver como a sua coleção ficaria.

Como funciona o Radar Tabuleiro, a rede social para quem joga jogos de tabuleiro

O menu do site tem seis abas: Ofertas, Categorias, Listas, Resenhas, Fórum e Roleta. Ao lado fica a busca de jogos e o botão Entrar. Quem tem conta ganha um perfil público com @ próprio, cidade, contador de seguidores e botão Seguir, como em qualquer rede.

O que chama atenção é a quantidade de coisas num lugar só. O jogador vê onde o jogo está mais barato, o que outras pessoas acharam dele e como ele se encaixa na própria coleção, sem trocar de site.

Estante 3D de jogos de tabuleiro: a coleção aparece como na prateleira de casa

A peça mais vistosa é a estante. Em vez de uma lista de nomes, a coleção aparece em prateleiras escuras com as caixas em perspectiva, uma ao lado da outra, como numa estante de verdade. Gloomhaven, Frosthaven, Nemesis, Root, SETI, Scythe, Eclipse, Terra Mystica e Maracaibo aparecem com as capas originais.

Os tamanhos também respeitam a vida real. Root, por exemplo, é visivelmente menor que Gloomhaven, e qualquer pessoa que já tentou encaixar as duas caixas na mesma prateleira vai reconhecer a cena. É um detalhe pequeno, mas ele faz a estante parecer da pessoa e não de um catálogo.

Perfil personalizável: temas, bio, nível e Top 5

Cada perfil é montado pelo próprio jogador. Há banner e avatar, uma tag que funciona como título (Tático, Embaralhador, Mestre), um nível numérico e uma bio livre. O Top 5 mostra as capas dos cinco jogos favoritos em um carrossel. Um painel no canto traz números da coleção e a nota média, que aparece como 7,8 no perfil usado de exemplo.

As bios mostram que o espaço é usado com personalidade. Um jogador escreve “Campanha longa, mesa escura e café forte. Gloomhaven toda sexta, e se tiver miniatura pintada, melhor ainda.” Outro prefere “Joguinho fofo, regras curtas e chá de jasmim.” Um terceiro joga “euro leve, bichinho bonito e peça de madeira” com o marido e a sobrinha aos domingos.

Três jogadores, três visuais

O tema acompanha o gosto de quem joga. Nas capturas há um perfil em vermelho e preto, com arte sombria e cara de campanha longa. Outro é todo em preto e branco, com traço de mangá e título em fonte serifada. O terceiro é verde, com pixel art e cartão em vidro fosco. A estrutura é a mesma, mas as três telas não se confundem.

Notas, gostos e diário de partidas: o que o Radar Tabuleiro tem de Letterboxd

A comparação com o Letterboxd fica mais clara no painel de estatísticas. Ele tem um gráfico de notas de 1 a 10, com a quantidade de jogos avaliados e a média. No exemplo, um jogo avaliado e média 9,0. Ao lado, um bloco “Gosta de” resume as mecânicas preferidas do jogador, como Hand Management, Player Elimination, Set Collection, Take That e Team-Based Game, junto com a complexidade média dos jogos, 1,5 em 5.

Abaixo vem a parte que lembra o diário de filmes. A seção “Sua jogatina” mostra o que foi jogado, com filtro por semana, mês e ano. Na semana de 5 a 11 de outubro do exemplo foram 5 partidas em 3 dias, e Decrypto aparece como o mais jogado. Dungeon Mayhem e Decrypto ficaram na quarta, Casting Shadows na sexta, Azul e Betrayal at House on the Hill no sábado. Cada dia mostra as capas empilhadas, e um botão “Compartilhar gráfico” deixa o jogador publicar o resumo fora do site.

Resenhas, listas e fórum: a comunidade em volta da mesa

Além do perfil, o menu traz Resenhas, Listas e Fórum. Isso sugere que o site vai além do registro pessoal e dá espaço para jogadores escreverem sobre os jogos, montarem seleções e conversarem entre si. Para quem joga em grupo, é a diferença entre guardar a nota e discutir por que ela foi 9.

Radar Tabuleiro também é buscador de ofertas de jogos de tabuleiro

A aba Ofertas continua sendo a origem do projeto. O buscador de ofertas de jogos de tabuleiro do Radar Tabuleiro monitora mais de 50 lojas do Brasil, com preços atualizados em tempo real e descontos em destaque. Na prática, a mesma conta serve para descobrir um jogo, guardá-lo na coleção e saber onde ele está mais barato.

Perguntas frequentes sobre o Radar Tabuleiro

O que é o Radar Tabuleiro?

É um site brasileiro de jogos de tabuleiro que une buscador de ofertas, perfil personalizável, estante 3D, notas e diário de partidas.

O Radar Tabuleiro é um Letterboxd de jogos de tabuleiro?

A proposta é parecida: cada jogador registra o que joga, dá notas, escreve resenhas e acompanha a atividade dos outros. A diferença é o objeto, que aqui são jogos de tabuleiro e não filmes.

Dá para personalizar o perfil?

Sim. O jogador escolhe banner, avatar, bio, cidade e o Top 5 de jogos favoritos. Os perfis aparecem em temas visuais diferentes, e cada um ganha tag e nível.

O que é a estante 3D?

É a forma como a coleção é exibida: as caixas dos jogos aparecem em prateleiras, em perspectiva e em proporções próximas das reais.

Como o site ajuda a economizar em jogos?

Pelo buscador de ofertas, que acompanha mais de 50 lojas brasileiras e mostra descontos em tempo real.

Para ver a estante, o diário e as ofertas, o caminho é entrar no Radar Tabuleiro, o Letterboxd dos jogos de tabuleiro.