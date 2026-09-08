BNDES libera R$ 77,5 milhões para Viridis instalar centro de terras raras

Financiamento pelo programa BNDES Mais Inovação vai apoiar o CPTR em Poços de Caldas; projeto foi selecionado em chamada com a Finep

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou o financiamento de R$ 77,5 milhões para a Viridis Mineração implantar um Centro de Pesquisa e Processamento de Terras Raras (CPTR) em Poços de Caldas (MG), informou a CGN. Os recursos fazem parte do programa BNDES Mais Inovação e foram selecionados em uma chamada pública lançada pelo BNDES e pela Finep em 2025.

O aporte financiará a produção em escala piloto de Carbonato Misto de Terras Raras e o desenvolvimento e otimização de rotas tecnológicas para o processamento de argilas iônicas encontradas na região, segundo o BNDES.

BNDES Viridis terras raras: detalhes do financiamento

Segundo comunicado do banco, o CPTR é a primeira etapa do Projeto Colossus, que prevê unidade piloto e atividades de validação tecnológica da rota de processamento. O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou: "É um investimento voltado para o fomento da produção nacional de terras raras, que contribui para posicionar o Brasil como fornecedor estratégico global de Minerals críticos para a transição energética".

O diretor-geral da Viridis, Rafael Moreno, informou que a linha de crédito tem prazo de 16 anos e custo indicativo atual de cerca de 4,8%, e disse que isso “representa uma condição de captação extremamente atrativa”. Moreno também afirmou que o financiamento aprovado se soma a US$ 154 milhões já captados em capital próprio.

Etapas e cronograma do Projeto Colossus

De acordo com o BNDES, a expectativa é que a implantação da planta industrial do projeto comece no primeiro trimestre de 2027, com início de operação ao fim de 2028. O CPTR atuará na fase piloto, com foco em validar rotas tecnológicas para processamento de argilas iônicas.

Sobre a Viridis Mineração

A Viridis Mineração é subsidiária integral da australiana Viridis Mining and Minerals e detém 100% dos direitos de pesquisa e lavra do Projeto Colossus IAC (Ionic Adsorption Clay) em Poços de Caldas. A empresa aponta o depósito como um dos mais promissores fora da Ásia, com presença de terras raras pesadas.