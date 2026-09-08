Mercado financeiro ajusta projeções e reduz previsão da inflação oficial para 5% este ano

O mercado financeiro revisou suas expectativas para a economia Brasileiro, reduzindo a previsão do IPCA para 5% neste ano, conforme dados do Boletim Focus.

A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que serve como a referência oficial da inflação no país, passou de 5,01% para 5% em 2026. O dado foi divulgado nesta terça-feira (8) pelo Banco Central (BC) por meio do Boletim Focus, pesquisa semanal que reúne as projeções das principais instituições financeiras.

Apesar do ajuste recente, a projeção do mercado ainda se mantém acima da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). O objetivo central é de 3%, com um intervalo de tolerância que permite variações entre 1,5% e 4,5%. Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, o cenário de desinflação recente foi favorecido pela queda nos preços dos alimentos.

A seguir, entenda como as expectativas para os juros e o crescimento econômico do Brasil estão se comportando diante desse novo cenário de mercado.

Impactos na meta de inflação e o cenário atual

Para os próximos anos, as projeções do mercado financeiro também apresentam variações. Em 2027, a expectativa para o IPCA subiu ligeiramente de 4,28% para 4,29%. Já para 2028 e 2029, as estimativas apontam para Índice de 3,8% e 3,5%, respectivamente, mostrando a busca por um controle mais rigoroso da moeda.

A trajetória da taxa Selic e o papel do Copom

Para controlar a inflação, o Banco Central utiliza a taxa básica de juros, a Selic, que está fixada em 14% ao ano. O Comitê de Política Monetária (Copom) realizou quatro cortes consecutivos de 0,25 ponto percentual, mas enfrenta desafios externos, como os impactos da guerra no Oriente Médio sobre os preços de combustíveis e alimentos.

O mercado projeta que a Selic encerre 2026 em 13,75% ao ano. Para os anos seguintes, a tendência esperada pelos analistas é de quedas graduais, chegando a 12% ao ano em 2027, 10,5% em 2028 e 10% ao ano em 2029. A próxima reunião do Copom para definir os rumos dos juros está agendada para os dias 15 e 16 de setembro.

Crescimento do PIB e projeções para o dólar

Além da inflação, o Boletim Focus trouxe atualizações sobre o desempenho da economia. A previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 subiu de 1,92% para 1,93%. Para 2027, a projeção permanece em 1,5%, com expectativas de expansão de 1,96% em 2028 e 2% em 2029.

O cenário econômico brasileiro apresentou um crescimento de 0,5% no segundo trimestre de 2026 em relação ao primeiro. Em relação à moeda norte-americana, o mercado financeiro estima que a cotação do dólar encerre este ano em R$ 5,20, alcançando R$ 5,30 ao final de 2027.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual a nova previsão do mercado para a inflação de 2026? A estimativa para o IPCA foi reduzida de 5,01% para 5% este ano.

A previsão atual está dentro da meta do governo? Não, a projeção de 5% está acima do teto da meta, que é de 4,5% considerando o intervalo de tolerância.

Quando o Copom decidirá sobre a nova taxa Selic? A próxima reunião do comitê está marcada para os dias 15 e 16 de setembro.

Qual a expectativa para o crescimento do PIB brasileiro? O mercado financeiro elevou a projeção de crescimento do PIB para 1,93% em 2026.

O que influencia a decisão do Copom sobre os juros? O BC monitora a inflação e fatores externos, como a guerra no Oriente Médio, que pressionam os preços de alimentos e combustíveis.