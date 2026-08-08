Um dos filmes favoritos de Quentin Tarantino está de volta à Netflix

Quando um furacão de categoria 5 se aproxima da Flórida, a nadadora Haley Keller (Kaya Scodelario) ignora a ordem de evacuação e retorna à cidade natal para procurar o pai, Dave Keller (Barry Pepper), que deixou de atender ao telefone. A busca termina na antiga casa da família, já cercada pela tempestade. Ferido e preso sob o imóvel, Dave precisa da ajuda da filha. O problema é que a água sobe sem descanso e enormes jacarés ocupam as poucas passagens disponíveis.

Lançado em 2019 e dirigido por Alexandre Aja, “Predadores Assassinos” transforma uma premissa simples em um suspense compacto, agressivo e bastante divertido. O roteiro não perde tempo criando mistérios desnecessários. Haley entra em uma zona interditada porque teme que o pai esteja em perigo. Quando o encontra, percebe que sair será muito mais difícil do que entrar. A casa alagada vira uma armadilha, e cada tentativa de fuga aproxima pai e filha dos animais.

Haley aparece primeiro durante um treino de natação. Ela compete, força o corpo e termina frustrada com o próprio desempenho. Pouco depois, recebe uma ligação da irmã Beth Keller (Morfydd Clark), preocupada porque não consegue falar com Dave. O furacão avança sobre a região e as autoridades determinam a retirada dos moradores. Haley poderia seguir para um lugar seguro, mas decide procurar o pai antes que as estradas fiquem intransitáveis.

A relação entre os dois atravessa uma fase ruim. Dave se separou da mãe de Haley e Beth, enquanto a antiga residência da família guarda lembranças de um período mais estável. Esse afastamento ajuda a explicar por que a jovem insiste na busca. Ela não procura apenas um homem desaparecido durante uma tempestade. Tenta chegar a um pai com quem ainda possui assuntos mal resolvidos, embora o tempo permita apenas ações urgentes.

Depois de passar por uma barreira policial, Haley chega ao imóvel acompanhada de Sugar, a cadela da família. A presença do animal acrescenta outra preocupação à lista, porque ninguém assiste a um terror com um cachorro sem vigiar cada canto da tela. A casa parece vazia, mas ruídos vindos da parte inferior levam a jovem ao espaço apertado sob o piso. Ali, entre lama, canos e vigas, ela encontra Dave gravemente ferido.

Haley tenta retirar o pai daquele espaço porque permanecer ali significa ficar ao alcance da inundação. A primeira investida revela a ameaça que dominará o restante da história. Grandes jacarés circulam sob a casa e bloqueiam o caminho. O telefone fica longe, Dave mal consegue se mover e a tempestade corta qualquer possibilidade segura de ajuda. Pai e filha passam a depender do que encontram ao redor e do conhecimento que possuem daquele imóvel.

“Predadores Assassinos” trabalha bem com a falta de espaço. Haley é uma atleta treinada para nadar, controlar a respiração e suportar esforço físico. Essas habilidades oferecem alguma vantagem, mas não anulam o medo nem os ferimentos. A água é turva, o teto é baixo e os predadores podem surgir de vários pontos. Cada deslocamento exige que ela abandone uma área protegida, atravesse um trecho exposto e alcance algum recurso antes de ser atacada.

Dave participa das tentativas mesmo debilitado. Ele conhece a estrutura da casa e orienta a filha sobre possíveis passagens. Haley possui força e preparo para percorrê-las. A cooperação entre os dois nasce da necessidade, sem discursos sentimentais colocados no meio do desastre. Eles discutem, recordam cobranças antigas e revelam ressentimentos enquanto procuram sobreviver. A aproximação ocorre durante tarefas concretas, quando um precisa confiar no outro para ganhar poucos metros.

Alexandre Aja usa a enchente para modificar continuamente o cenário. Um local protegido durante alguns minutos deixa de oferecer segurança quando a água alcança outra altura. Uma passagem possível pode desaparecer pouco depois. O furacão também derruba estruturas, interrompe comunicações e impede que a ajuda chegue com facilidade. Assim, os personagens não enfrentam apenas os jacarés. Lutam contra um ambiente que muda enquanto procuram uma saída.

A direção mantém boa parte da ação próxima de Haley. O público sabe quase sempre aquilo que ela consegue descobrir. A água encobre os animais, os ruídos da tempestade escondem movimentos e a escuridão dificulta a leitura do espaço. Aja controla o tempo das aparições sem transformar os jacarés em criaturas sobrenaturais. Eles são animais violentos dentro de um território tomado pela enchente, o que já basta para produzir cenas de grande tensão.

O filme também conhece o lado absurdo da própria proposta. Haley enfrenta um furacão devastador, uma inundação, ferimentos, uma casa em ruínas e répteis famintos. Quando parece que a lista de problemas está completa, surge outra dificuldade. Essa sucessão mantém a história animada e oferece uma graça nervosa, quase aquela risada de quem já perdeu a esperança de ter cinco minutos tranquilos.

O passado esportivo de Haley possui utilidade dentro da ação. Dave treinou a filha durante anos e costuma lembrá-la de sua resistência. Antes, essas cobranças contribuíram para o desgaste entre eles. Durante a enchente, passam a fornecer estímulo quando a jovem precisa atravessar áreas perigosas. O roteiro liga a relação familiar à sobrevivência sem abandonar a situação principal.

Kaya Scodelario sustenta o filme com uma atuação física e sensível. Haley sente medo, dor e cansaço, mas continua procurando alternativas porque o pai depende dela. A personagem não vence dificuldades por uma coragem inexplicável. Usa o preparo de nadadora, observa o ambiente e aceita riscos porque permanecer parada oferece uma ameaça ainda maior.

Barry Pepper dá a Dave a dureza de um pai acostumado a cobrar muito da filha, embora agora esteja vulnerável e precise obedecer às instruções dela. O ator equilibra autoridade e fragilidade sem tornar o personagem excessivamente emotivo. Morfydd Clark possui participação menor como Beth, mas sua ligação coloca a história em movimento e apresenta a distância que se instalou naquela família.

“Predadores Assassinos” ganha força por saber exatamente o que pretende entregar. Alexandre Aja reúne poucos personagens, uma casa inundada, uma tempestade e jacarés. O roteiro não inventa conspirações, experiências científicas ou explicações mirabolantes para justificar os ataques. Os animais estão ali, a água continua subindo e Haley precisa retirar Dave antes que todas as rotas desapareçam.

Essa economia deixa o suspense mais ágil. As cenas possuem objetivos fáceis de acompanhar, seja alcançar um telefone, encontrar uma passagem ou chegar a uma área mais alta. Os impedimentos também permanecem visíveis. A casa desaba, a enchente ocupa novos cômodos e os jacarés controlam o terreno submerso. O público acompanha cada tentativa sabendo o que está em jogo e quanto os personagens podem perder.

Há exageros, evidentemente, mas eles combinam com uma produção que abraça o terror de sobrevivência sem pose. O filme trata seus predadores com seriedade e, ainda assim, preserva uma energia de diversão típica das boas histórias de animais assassinos. Quando um jacaré surge, não existe espaço para debates filosóficos. Existe uma nadadora tentando atravessar a água antes que a água decida o destino dela.

“Predadores Assassinos” proporciona ação, suspense e terror dentro de uma história familiar fácil de acompanhar. Haley entra na tempestade para encontrar Dave e acaba obrigada a enfrentar tudo aquilo que a cidade alagada colocou entre os dois e a saída. Pai e filha recuperam a confiança durante tentativas de sobrevivência, enquanto Sugar transforma cada aparição em mais alguns segundos de aflição. A água ocupa a casa, os jacarés fecham as passagens e a família precisa continuar procurando um caminho antes que o furacão elimine o que ainda resta.