🚨 PLANTÃO DAS PÉROLAS

🎤 IRMÃ DORA: A ENTREVISTA QUE VIROU LENDA DA INTERNET

Uma simples reportagem sobre uma briga de vizinhos em Bacabal, no Maranhão, acabou se transformando em um dos memes mais marcantes da internet brasileira.

Durante a entrevista, Irmã Dora começou a cantar espontaneamente: “O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder!”. O momento viralizou nas redes sociais e ganhou incontáveis remixes, paródias e montagens, tornando-se um verdadeiro clássico da web.

Curiosamente, a reportagem nem foi publicada oficialmente no YouTube na época. O vídeo se espalhou por grupos de WhatsApp e, dali em diante, conquistou o Brasil.

Mais de dez anos depois, Irmã Dora voltou a viralizar ao comemorar seu aniversário com um bolo estampado com a imagem da reportagem que a tornou famosa.

😂 Um momento espontâneo que saiu de uma rua no Maranhão para entrar na história dos memes brasileiros. Quem lembra dessa pérola?

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