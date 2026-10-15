Casa Branca defende nova secretária de imprensa após dúvidas sobre sua habilitação para advogar

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A Casa Branca afirmou apoio à nova secretária de imprensa, Katie Zacharia, enquanto crescem dúvidas sobre suas credenciais jurídicas nos Estados Unidos, informou a BBC.
O tema ganhou atenção depois que, ao ser questionada por um repórter sobre em que estado ela havia passado no exame da ordem, Zacharia respondeu: "When I moved to China". O President Donald Trump a descreveu como "an attorney" ao anunciar sua nomeação, e a própria Zacharia já se referiu a si mesma como "lawyer", segundo BBC.
Segundo a BBC, não há registro público de Zacharia inscrita na ordem de nenhum estado onde viveu. A reportagem cita também o Wall Street Journal ao afirmar que ela teria feito o exame da ordem na Califórnia após se formar, mas não teria passado, conforme divulgado pelo jornal.
Zacharia afirmou em comunicado: “I practised international transaction law, with all the appropriate credentials.” Em entrevista ao New York Times, citada pela BBC, ela disse que, ao começar a aparecer na TV a cabo, consultou a Pepperdine e foi orientada pelo reitor da universidade a se identificar como “lawyer”, mas não como “attorney”.
A Pepperdine University confirmou à BBC que Zacharia se formou em Direito em 2011. Seu perfil no LinkedIn, citado pela reportagem, indica que ela foi associada no Zhong Lun Law Firm, em Pequim, entre 2011 e 2013.
A BBC lembra que na China apenas cidadãos Chinese podem obter licença para exercer a advocacia no país; estrangeiros podem desempenhar outras funções em escritórios de advocacia. Zacharia também disse, em programa de rádio conservador, que teria atuado como consultora externa para o International Finance Corporation (IFC) e o Banco Mundial durante seu período na China; a BBC informou ter procurado o IFC, o Banco Mundial e o Zhong Lun para comentários.
O diretor de comunicações da Casa Branca, Steven Cheung, disse que Zacharia é "uniquely qualified and whip smart to help inform the American people", segundo a BBC. Em resposta a perguntas sobre suas credenciais, Zacharia afirmou que praticou direito International de transações com "todas as credenciais apropriadas".
Na quarta-feira, o grupo de fiscalização Campaign for Accountability apresentou uma queixa à California State Bar Association, pedindo investigação sobre se Zacharia “se apresentou repetidamente ao público como tendo o direito de exercer a advocacia sem licença, conduta que a lei da Califórnia trata como crime”, conforme transcreve a BBC.
A reportagem da BBC registra declarações e reportagens que colocaram o tema em evidência e cita contatos feitos com instituições envolvidas, sem indicar desfecho. A situação permanece sujeita a apurações formais mencionadas na queixa e a eventuais respostas das entidades procuradas.