Bolsas Ásia Pacífico fecham mistas após plano de Trump de comprar diesel russo

Bolsas Ásia Pacífico: Kospi caiu 3,65% em Seul enquanto Hang Seng avançou após anúncio de compra de diesel da Rússia por Trump

As bolsas da Ásia e do Pacífico encerraram sem direção única nesta segunda-feira, à medida que investidores digeriam o anúncio do presidente dos EUA sobre um acordo para comprar diesel da Rússia. A informação foi relatada pela Agência Estado e publicada no portal CGN.

O índice sul-coreano Kospi liderou as perdas, recuando 3,65% em Seul, para 6.384,24 pontos, no retorno de um feriado. Em Hong Kong, o Hang Seng subiu 0,25%, para 24.271,20 pontos; em Taiwan, o Taiex caiu 0,02%, para 49.301,96 pontos. Na China continental, Xangai Composto recuou 0,43%, para 3.797,24 pontos, e Shenzhen Composto caiu 1,79%, para 2.327,29 pontos. No Japão, não houve pregão devido a feriado. Na Oceania, a bolsa australiana subiu 0,76%, com o S&P/ASX 200 em 8.783,20 pontos.

Bolsas Ásia Pacífico: desempenho por praça

O desempenho variado refletiu movimentos locais e a reação ao comunicado do presidente dos EUA. Enquanto o Kospi sofreu a maior queda entre os principais índices da região, outros mercados registraram alta ou recuos moderados, conforme detalhado pela Agência Estado via CGN.

Plano de Trump e reações

Segundo o anúncio citado pela reportagem, Donald Trump afirmou ter fechado um acordo para comprar diesel da Rússia após conversa telefônica com Vladimir Putin. Trump disse que a iniciativa visa conter a alta dos combustíveis antes das eleições de meio de mandato nos EUA, marcadas para 3 de novembro. Ainda segundo CGN, Trump afirmou que Rússia e Ucrânia teriam concordado em suspender ataques a infraestruturas energéticas, sem detalhar termos; Moscou não comentou e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que Kiev pode interromper ataques a refinarias russas caso a Rússia cesse ofensivas contra o sistema de energia ucraniano.