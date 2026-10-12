Luisa Stefani conquista o 5º título da temporada com Vitórias no WTA 1000 de Pequim

Luisa Stefani brilha em Pequim e amplia sua coleção de troféus com a parceira Gabriela Dabrowski em uma temporada histórica para o tênis brasileiro

A tenista brasileira Luisa Stefani conquistou neste domingo, 11 de outubro de 2026, o quinto título de sua temporada ao vencer o WTA 1000 de Pequim, na China. A Vitórias foi alcançada ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, consolidando a dupla como uma das forças dominantes do circuito mundial de tênis feminino.

A parceria Brasil-Canadá, que ocupa a segunda posição entre as melhores duplas da temporada, não encontrou dificuldades para superar a final. Elas derrotaram a dupla formada pela tcheca Katerina Siniakova e pela chinesa Shuai Zhang, sétimas no ranking mundial, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), este resultado marca o ano mais vitorioso da carreira de Luisa Stefani. Aos 29 anos, a atleta superou seu desempenho de 2025, quando havia conquistado quatro títulos ao lado da húngara Timea Babos.

Uma trajetória de sucesso em Pequim

O caminho até o título no WTA 1000 de Pequim foi marcado por consistência. A dupla iniciou vencendo as chinesas Tang Qianhui e Xu Yifan por 2 sets a 0, seguiu eliminando Ulrikke Eikeri e Quinn Gleason nas oitavas, e superou Sara Errani e Jasmine Paolini nas quartas de final.

Na semifinal, a dupla enfrentou um desafio maior contra Elise Mertens e Diana Shnaider, vencendo por 2 sets a 1. A final foi o momento de consagração, onde Stefani destacou a honra de enfrentar grandes jogadoras e a importância de manter um alto nível técnico ao lado de Dabrowski.

Próximos passos e busca pela liderança mundial

Não haverá tempo para descanso, já que a dupla segue na China para a disputa do WTA 1000 de Wuhan, que tem início nesta segunda-feira (12). O torneio é estratégico, pois uma Vitórias pode colocar Stefani e Dabrowski na liderança do ranking anual da temporada.

Atualmente, o topo é ocupado pela tcheca Katerina Siniakova e pela norte-americana Taylor Townsend, com uma vantagem de menos de 700 pontos. Após o compromisso em Wuhan, a agenda da dupla brasileira inclui o WTA 500 de Tóquio e o aguardado WTA Finals, que reunirá as oito melhores parcerias em Indian Wells, em novembro.

O legado da parceria Brasil-Canadá

Além do sucesso recente em Pequim, Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski já haviam levantado troféus importantes em 2026, como o WTA 1000 de Dubai e o WTA 500 de Estrasburgo. O entrosamento da dupla é um dos pontos altos do tênis de duplas atual.

Ao todo, a parceria já soma sete títulos desde sua formação inicial em 2021. O histórico da brasileira também inclui Finals importantes em Grand Slams, consolidando seu nome como uma das principais referências do esporte nacional no cenário internacional.

Perguntas Frequentes

Quantos títulos Luisa Stefani conquistou em 2026?Com a Vitórias em Pequim, a tenista brasileira atingiu a marca de cinco títulos conquistados nesta temporada.

Quem é a parceira de Luisa Stefani na conquista do WTA 1000 de Pequim?

A parceira de Stefani é a tenista canadense Gabriela Dabrowski.

Qual a próxima competição da dupla após o título em Pequim?

A dupla segue para o WTA 1000 de Wuhan, na China, que começa nesta segunda-feira.

A dupla brasileira pode alcançar a liderança do ranking?

Sim, caso vençam o torneio em Wuhan, Stefani e Dabrowski têm chances reais de assumir a liderança da temporada.

Onde será realizado o WTA Finals este ano?

O torneio que reúne as oito melhores duplas do ano será realizado em Indian Wells, nos Estados Unidos, entre 8 e 15 de novembro.