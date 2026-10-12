Obituário de Londrina: veja a lista de falecimentos e sepultamentos desta segunda-feira, 12 de outubro de 2026

Acompanhe o registro oficial de falecimentos e os detalhes sobre os locais de velório e horários de sepultamento em Londrina nesta segunda-feira

O Serviço Funerário Municipal de Londrina disponibilizou a relação oficial com as informações sobre os falecimentos, Velório e sepultamentos registrados nas últimas 24 horas. O levantamento é fundamental para que familiares e amigos possam prestar as últimas homenagens aos entes queridos.

Conforme informação divulgada pelo veículo Banda B, os dados são atualizados regularmente com base no sistema da administração municipal. A lista reflete o balanço oficial das ocorrências de Falecimentos confirmadas no município de Londrina durante este período.

Abaixo, detalhamos a única ocorrência confirmada na relação oficial divulgada para esta segunda-feira, dia 12 de outubro de 2026, garantindo transparência para a comunidade local sobre os procedimentos Funerário em curso.

Detalhes do Falecimentos registrado

De acordo com os dados oficiais, foi registrado o Falecimentos de Adriano De Morais, que tinha 42 anos de idade. O velório do cidadão está sendo realizado no Salão Paroquial do Distrito São Luiz.

O sepultamento de Adriano De Morais está programado para ocorrer nesta segunda-feira, às 16h, no Distrital São Luiz. Este é o ponto de encontro para familiares que desejam realizar as despedidas finais conforme a organização do serviço local.

Como buscar informações no Serviço Funerário de Londrina

Para quem necessita de dados adicionais sobre o obituário de Londrina ou informações sobre outras notas de Falecimentos, a consulta pode ser realizada diretamente pelo portal oficial da Central de Luto do município.

Além da plataforma digital, os interessados também podem entrar em contato pelos telefones das capelas municipais. É importante ressaltar que a lista oficial é atualizada automaticamente a cada hora, conforme o órgão responsável pelo serviço na cidade.

Perguntas Frequentes sobre o Obituário

Onde posso consultar a lista completa de falecimentos em Londrina?

A consulta oficial pode ser feita pelo portal da Central de Luto de Londrina ou diretamente pelos telefones das capelas municipais.

Com qual frequência o obituário é atualizado?

Segundo o Serviço Funerário Municipal, a lista é atualizada automaticamente todas as horas para garantir a precisão das informações.

Onde será realizado o sepultamento de Adriano De Morais?

O sepultamento está marcado para o Distrital São Luiz, com horário previsto para as 16h desta segunda-feira.

Onde ocorre o velório de Adriano De Morais?

O velório está sendo conduzido no Salão Paroquial do Distrito São Luiz.

Quais informações são disponibilizadas no obituário oficial?

O serviço fornece o nome do falecido, a idade, o local do velório e o horário e local do sepultamento.