Bolsas da Ásia fecham sem direção única; Kospi tomba mais de 5% após alta recorde

Sergio Caldas*

São Paulo, 03/08/2026 – As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira, com destaque negativo para a Coreia do Sul, onde o mercado recuou mais de 5% e devolveu parte dos ganhos do pregão anterior, quando registrou a maior alta diária de sua história.

O índice sul-coreano Kospi caiu 5,12% em Seul, para 6.257,45 pontos, após saltar 17,91% na sexta-feira. As ações das gigantes de semicondutores Samsung Electronics e SK Hynix, que têm grande peso no Kospi, tombaram quase 9%.

Nos últimos meses, ações de chips e outros papéis ligados à inteligência artificial vêm exibindo forte volatilidade, em meio a dúvidas sobre se os investimentos massivos na tecnologia se converterão em lucros.

Em Tóquio, o Nikkei recuou 0,94%, para 63.754,90 pontos, após EUA e Japão confirmarem que atuaram para sustentar o valor do iene frente ao dólar.

Um iene fraco tende a aumentar os lucros de empresas japonesas com grandes operações no exterior, já que a receita obtida fora do país vale mais quando convertida para ienes. A desvalorização também tem atraído turistas estrangeiros, que se beneficiam do maior poder de compra no Japão.

Por outro lado, uma moeda barata enfraquece o poder de compra do Japão como um todo e encarece as importações de petróleo e de outros bens essenciais.

Alguns mercados asiáticos, porém, tiveram ganhos modestos hoje. O Hang Seng avançou 0,48% em Hong Kong, a 26.009,40 pontos, com ajuda do Alibaba, que disparou 7% após lançar um novo modelo de IA. Já o Taiex subiu 0,62% em Taiwan, a 43.386,41 pontos. A principal fabricante de chips do índice taiwanês, a TSMC, registrou alta de 2,27%.

Na China continental, a sessão foi negativa, na esteira de dados fracos da atividade manufatureira. O Xangai Composto caiu 0,59%, para 3.809,66 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,33%, para 2.420,02 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana encerrou em alta de 0,47%, com o índice S&P/ASX 200 avançando para 9.019,30 pontos.

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*Com informações da Associated Press