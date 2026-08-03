Passaporte some no pedido de visto e brasileiro perde viagem para Portugal

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A advogada Maria Beatriz Loiola afirmou ao Portugal Giro que fez o pedido em abril. Em 25 de junho, recebeu comunicação que o passaporte com o visto seria enviado para a residência:
— O cliente aguardou 21 dias o envio do passaporte, que nunca chegou. Enviamos um e-mail formalizando o ocorrido e fui presencialmente cobrar explicações (em 16 de julho).
Ela contou que passou o dia 16 de julho na VFS esperando respostas, que só vieram no final do expediente.
— Comunicaram que o caso estava sob responsabilidade da gerência da VFS São Paulo e que dariam posição em cinco dias úteis. Nenhum contato foi feito — declarou Loiola.
O passaporte foi encontrado somente na última quarta-feira, dia 29, depois de novo plantão de Loiola na VFS.
— Foi entregue com o envelope violado e rasgado, situação totalmente indevida para um documento sob responsabilidade e custódia da VFS — disse ela.
Loiola afirmou que o seu cliente sofreu impacto direto no planejamento da mudança para Portugal, onde treinará temporariamente em um clube de futebol.
— O visto foi emitido com validade a partir de 26 de junho, mas foi entregue em 29 de julho. Como tem validade de 120 dias, a falha e o atraso causaram a perda de 33 dias — afirmou, completando:
— Possivelmente, a VFS manteve a documentação perdida durante todo esse período.
O pai do jogador havia comprado passagem com data de 23 de julho para o filho embarcar.
— Ele poderia ter embarcado normalmente. A perda da viagem ocorreu por falha por parte da VFS que, embora estivesse com o documento aprovado em sua posse, não localizou o passaporte — disse, acrescentando:
— (…) ele poderia ter antecipado a viagem para usufruir o visto desde o início. A retenção indevida tirou a possibilidade (…) Ou poderia simplesmente ter viajado na data comprada. O erro da VFS tirou a autonomia de escolher.
Procurada, a VFS não respondeu.
Fonte do Artigo
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