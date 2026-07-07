Bomba de River en el mercado: acordó la comprá del 50% del pase de Thiago Almada :: Olé

Es un golazo. Un bombazo al ángulo. Mientras todas las miradas en Argentina y España apuntaban a los octavos de final del Mundial, River volvió a moverse para conseguir el refuerzo estrella de este mercado de pases y llegó a un arreglo de palabra con Atlético Madrid para comprar a Thiago Almada, el desequilirante volante ofensivo que fue socio creativo de Lionel Messi en los cuatro partidos de la Selección en la Copa del Mundo.

Como habíá adelantado Olé el 28 de mayo antes de la competencia en Estados Unidos, México y Canadá, la dirigencia de River que lidera el presidente Stefano Di Carlo está dispuesta a realizar una inversión extraordinaria por el pibe del Fuerte Apache formado en Vélez que pretende salir del Atlético para tener la continuidad que no le está dando el Cholo Simeone.

Así, en las últimas horas, ya en la noche de Madrid, Di Carlo y el director deportivo Pablo Longoria tuvieron una reunión con sus pares del club de Madrid y llegaron a un acuerdo: River comprará el 50% de la ficha de Almada y los derechos federativos en 20 millones de euros.

Thiago Almada junto a Nahuel Molina en la Selección (Foto Juano Tesone/ Enviado especial).

La decisión de Thiago Almada

Obviamente, para el acuerdo de palabra se lleve a los papeles y a la firma del jugador, falta que Thiago dé el okey para convertirse en refuerzo de River, una decisión que tomará recién después de su participación en el Mundial y con todas las propuesas sobre la mesa. De todos modos, en Núñez ya cuentan con el guiño del futbolista y de su entorno. Porque en la reunión que se produjo en las oficinas del Monumental el 28 de mayo entre Almada, su padre y el representante Agustín Jiménez hasta se habló de las cifras del contrato del volante: sería en un monto incluso superior al que tiene en el Colchonero hasta el 30 de junio de 2030.

Almada tuvo poco rodaje en Atlético Madrid en este 2026 (EFE/José Manuel Vidal).

Por eso, en River son optimistas porque entienden que ninguna de las otras ofertas que maneja Almada, entre ellas del Flamengo, podrá superar la propuesta de Di Carlo, quien dejó en claro su intención el mismo día que anunció las 14 bajas en el plantel, justamente para reorientar los millones de algunos de esos contratos a la llegada de refuerzos de categoría mundial como el ex Vélez.

“Los montos estarán en la inteligencia de cada operación. Almada es complejo porque el monto es importante, pero no lo digo por él. River no le tiene que tener miedo a esos montos viendo el presente, potencial y futuro del jugador”, explicó el presidente del CARP .

Ángel Correa y Gio Simeone, en espera