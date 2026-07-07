Atenção! Devido às condições climáticas, o nosso 2º Festival de Fatias foi adiad…

🚨 Atenção! Devido às condições climáticas, o nosso 2º Festival de Fatias foi adiado. 🌧️

Mas não se preocupe! 💕 O evento será realizado domingo, às 15h, no Restaurante Sabor e Arte.

Esperamos você para viver um verdadeiro festival de sabores em cada pedacinho! 🍰✨ Venha experimentar nossas deliciosas fatias, reunir a família e aproveitar uma tarde cheia de sabor.

📍 Restaurante Sabor e Arte

🕒 Domingo às 15h

💖 Contamos com a sua presença!

#FestivalDeFatias #DivinoSabor #ConfeitariaArtesanal #Doces #Sobremesas Cascavel VemProFestival 🍰✨

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes