Atenção! Devido às condições climáticas, o nosso 2º Festival de Fatias foi adiad…

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🚨 Atenção! Devido às condições climáticas, o nosso 2º Festival de Fatias foi adiado. 🌧️
Mas não se preocupe! 💕 O evento será realizado domingo, às 15h, no Restaurante Sabor e Arte.
Esperamos você para viver um verdadeiro festival de sabores em cada pedacinho! 🍰✨ Venha experimentar nossas deliciosas fatias, reunir a família e aproveitar uma tarde cheia de sabor.
📍 Restaurante Sabor e Arte
🕒 Domingo às 15h
💖 Contamos com a sua presença!
#FestivalDeFatias #DivinoSabor #ConfeitariaArtesanal #Doces #Sobremesas Cascavel VemProFestival 🍰✨
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