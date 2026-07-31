por que a disputa do streaming já não é apenas por audiência

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Tudo sobre TikTok
Durante muito tempo, falar em streaming de games era quase o mesmo que falar em Twitch. A plataforma construiu uma comunidade enorme, definiu padrões de transmissão e transformou milhares de jogadores em criadores de conteúdo profissionais.
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Mas o mercado mudou.
Desde 2023, a participação da Twitch nas horas assistidas caiu de cerca de 71% para aproximadamente 54%, enquanto a Kick registrou mais de 500 milhões de horas assistidas em um único trimestre.
À primeira vista, isso parece só uma disputa entre plataformas. Na prática, mostra algo bem maior: estamos vendo o fim do domínio absoluto de uma única empresa sobre a economia do streaming de games.
Quem produz conteúdo é o ativo mais importante desse mercado.
Sem streamer, não existe comunidade. Sem comunidade, não existe publicidade. Sem publicidade, não existe plataforma.
A Kick entendeu isso desde o início. Enquanto a Twitch endurecia regras, aumentava restrições e mantinha um modelo de monetização frequentemente criticado por parte dos criadores, a Kick decidiu competir oferecendo o que mais importa para quem vive de conteúdo: melhores condições financeiras.
Participações maiores na receita, contratos milionários e políticas menos rígidas fizeram muitos criadores testarem uma nova casa. E, quando um criador muda, parte da audiência vai junto.
Há alguns anos, as pessoas abriam a Twitch. Hoje, elas procuram o criador.
Pode ser na Twitch. Pode ser na Kick. Pode ser no YouTube. Pode ser no TikTok Live.
A plataforma deixou de ser o destino. Virou só o caminho.
Essa mudança parece pequena, mas altera completamente a dinâmica do mercado: o valor está migrando das plataformas para quem consegue reunir comunidades.
Os games disputam tempo com Netflix, TikTok, Instagram, podcasts, inteligência artificial e qualquer outro formato de entretenimento. Nesse cenário, prender alguém por duas ou três horas assistindo a uma transmissão ao vivo vale ouro.
Por isso, as plataformas estão dispostas a investir centenas de milhões de dólares para atrair grandes nomes. Elas não estão comprando apenas streamers. Estão comprando atenção.
Durante anos, a Twitch praticamente não teve um concorrente capaz de ameaçar sua liderança. Hoje, a realidade é diferente.
A Kick cresce. O YouTube Gaming continua investindo. O TikTok transforma transmissões em conteúdo viral. Novas soluções baseadas em inteligência artificial começam a surgir para facilitar cortes automáticos, interação com a audiência e monetização.
Quando existe competição, todos são obrigados a evoluir. Inclusive o líder.
No curto prazo, os criadores. Eles conseguem negociar melhores contratos, diversificar receitas e reduzir a dependência de uma única empresa.
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No médio prazo, a audiência. Mais plataformas significam mais recursos, melhores transmissões e formatos inovadores.
No longo prazo, toda a indústria — porque um mercado competitivo normalmente gera mais inovação do que um mercado dominado por um único player.
Não acredito que a Twitch vá desaparecer. Ela continua sendo uma potência e ainda concentra a maior comunidade de transmissões de games do mundo.
Mas é difícil imaginar que veremos de novo uma plataforma controlando mais de 70% desse mercado.
O streaming está seguindo o mesmo caminho das redes sociais. As comunidades estão se espalhando. Os criadores estão diversificando. E a audiência está entendendo que, hoje, a fidelidade não é à plataforma. É às pessoas.
Talvez esse seja o maior sinal de maturidade da Creator Economy dos games. A batalha deixou de ser entre aplicativos. Agora ela acontece pela atenção, pela comunidade e pela confiança construída entre criadores e suas audiências.
Caio Grilo
Especialista de parcerias estratégicas e bizz dev. Apaixonado por jogos, conecta negócios e experiência do jogador.
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Fonte do Artigo
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