por que a disputa do streaming já não é apenas por audiência

Durante muito tempo, falar em streaming de games era quase o mesmo que falar em Twitch. A plataforma construiu uma comunidade enorme, definiu padrões de transmissão e transformou milhares de jogadores em criadores de conteúdo profissionais.

Continua após a publicidade

Mas o mercado mudou.

Desde 2023, a participação da Twitch nas horas assistidas caiu de cerca de 71% para aproximadamente 54%, enquanto a Kick registrou mais de 500 milhões de horas assistidas em um único trimestre.

À primeira vista, isso parece só uma disputa entre plataformas. Na prática, mostra algo bem maior: estamos vendo o fim do domínio absoluto de uma única empresa sobre a economia do streaming de games.

A guerra nunca foi só por audiência. Sempre foi pelos criadores.

Quem produz conteúdo é o ativo mais importante desse mercado.

Sem streamer, não existe comunidade. Sem comunidade, não existe publicidade. Sem publicidade, não existe plataforma.

A Kick entendeu isso desde o início. Enquanto a Twitch endurecia regras, aumentava restrições e mantinha um modelo de monetização frequentemente criticado por parte dos criadores, a Kick decidiu competir oferecendo o que mais importa para quem vive de conteúdo: melhores condições financeiras.

Participações maiores na receita, contratos milionários e políticas menos rígidas fizeram muitos criadores testarem uma nova casa. E, quando um criador muda, parte da audiência vai junto.

O espectador ficou menos fiel à plataforma

Há alguns anos, as pessoas abriam a Twitch. Hoje, elas procuram o criador.

Pode ser na Twitch. Pode ser na Kick. Pode ser no YouTube. Pode ser no TikTok Live.

A plataforma deixou de ser o destino. Virou só o caminho.

Essa mudança parece pequena, mas altera completamente a dinâmica do mercado: o valor está migrando das plataformas para quem consegue reunir comunidades.

A atenção virou o recurso mais escasso da indústria

Os games disputam tempo com Netflix, TikTok, Instagram, podcasts, inteligência artificial e qualquer outro formato de entretenimento. Nesse cenário, prender alguém por duas ou três horas assistindo a uma transmissão ao vivo vale ouro.





Por isso, as plataformas estão dispostas a investir centenas de milhões de dólares para atrair grandes nomes. Elas não estão comprando apenas streamers. Estão comprando atenção.

Mais concorrência significa mais inovação

Imagem: Google Play/ Divulgação

Durante anos, a Twitch praticamente não teve um concorrente capaz de ameaçar sua liderança. Hoje, a realidade é diferente.

A Kick cresce. O YouTube Gaming continua investindo. O TikTok transforma transmissões em conteúdo viral. Novas soluções baseadas em inteligência artificial começam a surgir para facilitar cortes automáticos, interação com a audiência e monetização.

Quando existe competição, todos são obrigados a evoluir. Inclusive o líder.

No curto prazo, os criadores. Eles conseguem negociar melhores contratos, diversificar receitas e reduzir a dependência de uma única empresa.

Continua após a publicidade

No médio prazo, a audiência. Mais plataformas significam mais recursos, melhores transmissões e formatos inovadores.

No longo prazo, toda a indústria — porque um mercado competitivo normalmente gera mais inovação do que um mercado dominado por um único player.

O futuro do streaming será distribuído

Não acredito que a Twitch vá desaparecer. Ela continua sendo uma potência e ainda concentra a maior comunidade de transmissões de games do mundo.

Mas é difícil imaginar que veremos de novo uma plataforma controlando mais de 70% desse mercado.

O streaming está seguindo o mesmo caminho das redes sociais. As comunidades estão se espalhando. Os criadores estão diversificando. E a audiência está entendendo que, hoje, a fidelidade não é à plataforma. É às pessoas.

Talvez esse seja o maior sinal de maturidade da Creator Economy dos games. A batalha deixou de ser entre aplicativos. Agora ela acontece pela atenção, pela comunidade e pela confiança construída entre criadores e suas audiências.

Caio Grilo Especialista de parcerias estratégicas e bizz dev. Apaixonado por jogos, conecta negócios e experiência do jogador. Ver todos os artigos →





Amazon Prime também é feito para jogadores!

Todo mês, obtenha itens exclusivos, jogos grátis,

uma assinatura gratuita na Twitch.tv e muito mais

com sua assinatura Prime.

Clique aqui para um teste gratuito de 30 dias.