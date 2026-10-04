Bombeiros detalham socorro a quatro vítimas de acidente no bairro Esmeralda, em Cascavel

Colisão entre Chevrolet Vectra e Cobalt no cruzamento das ruas Topázio e Rubi deixou quatro feridos; médico Clederson Bitencourt explicou o atendimento

O médico Clederson Bitencourt, do Corpo de Bombeiros, detalhou o atendimento às quatro pessoas feridas em um acidente entre dois carros na noite de sábado (3) no bairro Esmeralda, em Cascavel, segundo informações divulgadas pelo CGN.

A colisão envolveu um Chevrolet Vectra e um Chevrolet Cobalt no cruzamento das ruas Topázio e Rubi; equipes de socorro avaliaram e encaminharam as vítimas para atendimento médico.

Local e dinâmica da colisão

De acordo com informações apuradas no local e registradas pelo CGN, o Vectra trafegava pela Rua Topázio e teria avançado a preferencial, atingindo o Cobalt que seguia pela Rua Rubi. As circunstâncias que provocaram a colisão deverão ser apuradas.

Vítimas e quadro clínico

As equipes encontraram quatro vítimas. Entre elas, uma criança de cinco anos com contusões. Um homem de 68 anos apresentou dores na região abdominal e foi avaliado. Uma mulher de 44 anos também tinha contusões pelo corpo. Outro homem, de 46 anos, teve um episódio leve de convulsão após a colisão. Todas precisaram de avaliação e encaminhamento, segundo o médico do Corpo de Bombeiros informado ao CGN.

Resposta das equipes de socorro

O Corpo de Bombeiros mobilizou três ambulâncias do SIATE, além do oficial de área e do médico da corporação. As equipes realizaram os primeiros atendimentos no local e avaliaram as condições das vítimas antes dos encaminhamentos necessários, conforme relato do médico Clederson Bitencourt ao CGN.