São Paulo faz história e conquista título inédito do Campeonato Brasileiro Feminino ao segurar Corinthians no Morumbis

O São Paulo escreveu um capítulo memorável no futebol feminino ao conquistar o seu primeiro título do Campeonato Brasileiro A1, interrompendo a sequência de vitórias do Corinthians.

O dia 3 de outubro de 2026 ficará gravado na memória dos torcedores, pois o São Paulo superou a soberania absoluta do Corinthians. Após vencer o jogo de ida, o Tricolor garantiu o troféu inédito com um empate por 1 a 1, no estádio do Morumbis.

A partida, que teve transmissão ao vivo pela TV Brasil, foi marcada por um ambiente festivo e tenso. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a torcida tricolor estabeleceu um recorde de público em partidas entre clubes na América do Sul, com 49.405 pessoas presentes.

O roteiro da decisão no Morumbis

O confronto decisivo começou com o São Paulo abrindo o placar logo aos 10 minutos. A lateral Bia Menezes surpreendeu a goleira Nicole ao finalizar direto para o gol, em um lance de rara felicidade técnica pela esquerda.

O Corinthians, conhecido como as Brabas, buscou a reação rapidamente. Aos 18 minutos, após um erro na saída de bola da goleira Carlinha, a jogadora Juliete aproveitou a oportunidade e igualou o marcador, mantendo viva a esperança alvinegra.

Pressão Corinthians e defesa decisiva

No segundo tempo, o jogo ganhou contornos dramáticos com o Corinthians adiantando suas linhas. As Brabas criaram chances reais, mas esbarraram na organização defensiva do Tricolor e na atuação da arqueira são-paulina.

O momento de maior tensão ocorreu aos 20 minutos, quando o VAR assinalou pênalti para o Corinthians após falta em Érika. Gabi Zanotti cobrou, mas Carlinha defendeu, garantindo a vantagem tricolor até o apito final.

Legado de uma final histórica

A conquista encerra o domínio do Corinthians, que buscava o sétimo título, mas mantém a hegemonia paulista no torneio, que chega ao décimo ano consecutivo com um clube do estado no lugar mais alto do pódio.

O recorde de público no Morumbis superou a marca anterior, estabelecida em 2024, consolidando o crescimento do futebol feminino no Brasil. Com o apito final após nove minutos de acréscimos, a torcida pôde celebrar o inédito título do São Paulo.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Qual foi o placar final do jogo que deu o título ao São Paulo?

O jogo terminou empatado em 1 a 1, o que garantiu o título ao São Paulo devido à vitória conquistada no jogo de ida.

2. Quantas pessoas compareceram ao estádio?

Foram exatas 49.405 pessoas presentes no Morumbis, estabelecendo um novo recorde de público em partidas entre clubes na América do Sul.

3. Quem marcou os gols da partida decisiva?

Bia Menezes marcou para o São Paulo aos 10 minutos, enquanto Juliete anotou o gol do Corinthians aos 18 minutos do primeiro tempo.

4. O Corinthians teve chance de levar a decisão para os Pênalti?Sim, o Corinthians teve um pênalti a seu favor aos 20 minutos do segundo tempo, mas Gabi Zanotti desperdiçou a cobrança após defesa da goleira Carlinha.

5. Esta foi a primeira vez que o São Paulo venceu o Brasileiro A1?

Sim, o título conquistado neste sábado, dia 3 de outubro de 2026, é o primeiro título inédito do São Paulo na história da competição.