Bombeiros removem anel preso no dedo de jovem em Cascavel

Jovem de aproximadamente 20 anos buscou atendimento na UPA do bairro Brasília; equipe da unidade acionou os bombeiros, que removeram o anel rapidamente.

Uma jovem de aproximadamente 20 anos precisou do auxílio do Corpo de Bombeiros na noite de terça-feira (6) em Cascavel, após ficar com um anel preso em um dos dedos. Segundo o CGN, ela procurou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Brasília.

A equipe de saúde da UPA constatou a necessidade de retirar o objeto e acionou o Corpo de Bombeiros para utilizar um equipamento específico e realizar a remoção com segurança. O procedimento foi executado rapidamente e o anel foi retirado.

Remoção do anel preso no dedo

segundo CGN, os bombeiros empregaram equipamento apropriado para a retirada do anel sem maiores intercorrências. Após a remoção, a jovem permaneceu na unidade de saúde para receber os cuidados necessários.

Local e atendimento

A ocorrência foi atendida na UPA do bairro Brasília, em Cascavel. A matéria original é assinada por Allan Machado, publicada no CGN.