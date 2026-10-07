Resultado da Quina — concurso 7136

Confira abaixo o resultado da Quina, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Quina — concurso 7136

Dezenas sorteadas:

13 – 14 – 30 – 53 – 60

Data do sorteio: 06/10/2026.

Premiação da Quina

5 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

4 acertos — Ganhadores: 63 — Prêmio: R$ 10.208,67

3 acertos — Ganhadores: 5.479 — Prêmio: R$ 111,79

2 acertos — Ganhadores: 136.684 — Prêmio: R$ 4,48

Arrecadação: R$ 13.987.671,00.

Próximo concurso da Quina

O próximo concurso será o 7137.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 26.800.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Quina pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.