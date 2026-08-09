Botafogo faz golaço, mas Fluminense busca empate em clássico no Brasileirão

Com direito a golaço e quase golaços, Botafogo e Fluminense empataram o clássico por 1 a 1 na noite deste sábado. A partida, válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi realizada no Nilton Santos, no Rio, que contou com quase 24 mil torcedores.

O Fluminense quase marcou dois golaços com Otávio e Soteldo, mas foi o Botafogo que abriu o placar com uma pintura de Alex Telles, em cobrança de falta, ainda no primeiro tempo. O Fluminense chegou ao empate no segundo tempo, com Ignácio, de cabeça. O time alvinegro quase marcou outro belo gol com Barrera, mas dessa vez Fábio salvou.

O Botafogo está há quatro jogos sem perder, sendo duas vitórias e dois empates. O time agora tem 30 pontos em sétimo lugar.

O Fluminense aparece em quarto lugar com 35 pontos, mas não vence há seis jogos, somando seu quinto empate seguido na competição. O time já vinha pressionado após a eliminação da Copa do Brasil no meio de semana para o Vasco. Agora, vai se preparar para nova semana decisiva, desta vez na Libertadores.

O jogo começou truncado e com poucas chances. Até que Otávio quase abriu o placar para o Fluminense com um golaço. Ele ficou com a bola na intermediária, ajeitou e chutou de longe. A bola passou perto do ângulo, mas para fora.

O Botafogo respondeu no lance seguinte com Arthur Cabral, que ficou com sobra fora da área e chutou rasteiro. Fábio deixou a bola escapar um pouco ao fazer a defesa, mas se recuperou bem e evitou o rebote.

As jogadas seguiram sendo fora da área. Soteldo ficou com a bola na direita, levou para o meio e chutou forte, quase acertando o ângulo oposto. Outro quase golaço tricolor.

Até que aos 43, o Botafogo abriu o placar com um golaço. O Botafogo teve uma falta na intermediária, um pouco para a esquerda. Alex Telles chutou forte e acertou no alto. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar, vencendo Fábio.

Na volta para o segundo tempo, o Fluminense exerceu pressão e não demorou a empatar. Após rondar a área, a bola ficou com Serna na esquerda, perto da linha de fundo. Ele cruzou na segunda trave e Ignácio apareceu para testar firme, no canto oposto. A bola também bateu na trave antes de entrar.

O Fluminense quase virou quando Nonato recebeu passe na área e chutou muito forte. A bola explodiu na cabeça de Warleson e foi para fora. No escanteio, o goleiro ainda defendeu com segurança a cabeçada de Serna.

A resposta do Botafogo veio com Barrera, que chutou de fora da área, na direita. A bola iria no ângulo, mas Fábio fez grande defesa, espalmando. Apesar da vontade dos dois times de saírem com a vitória, o placar não se alterou mais.

Os dois times têm competições internacionais no meio de semana, com a ida das oitavas de final. Na terça-feira, às 19h, o Fluminense recebe o Independiente Rivadavia, da Argentina, pela Libertadores. Já o Botafogo visita o Cienciano, do Peru, na quinta-feira, às 21h30, pela Copa Sul-Americana.

Na 23ª rodada do Brasileirão, o Fluminense joga no sábado, às 16h30, quando recebe o líder Palmeiras no Maracanã, no Rio. O Botafogo joga no domingo (16), às 18h30, em visita ao Vitória no Barradão, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 1 FLUMINENSE

BOTAFOGO – Warleson; Vitinho, Justino, Ferraresi e Alex Telles (Paulinho); Medina, Danilo e Montoro (Danilo Pereira); Villalba (Barrera) (Lucas Emanuel), Arthur Cabral e Kauan Toledo (Matheus Martins). Técnico: Franclim Carvalho.

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Jemmes e Renê; Otávio, Nonato (Savarino) e Ganso (Hércules); Serna (Canobbio), Rodrigo Castillo (Hulk) e Soteldo (Lucho Acosta). Técnico: Luis Zubeldía.

GOLS – Alex Telles, aos 43 minutos do primeiro tempo. Ignácio, aos 12 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Justino, Ferraresi e Alex Telles (Botafogo). Samuel Xavier, Ignácio, Nonato e Luis Zubeldía (Fluminense).

CARTÃO VERMELHO – Marçal (Botafogo).

PÚBLICO – 21.774 pagantes (23.944 presentes).

RENDA – R$ 840.195,00.

LOCAL – Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).