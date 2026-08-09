‘Na mesa, a gente conversa olhando no olho. O celular tem seu momento, mas a convivência também precisa ter espaço’: Tadeu Schmidt, aos 52 anos, tem hábito precioso com família que preserva união e felicidade







Tadeu Schmidt, aos 52 anos, tem hábito precioso com família que preserva união e felicidade: ‘Na mesa, a gente conversa olhando no olho’. Foto: Divulgação, O Boticário / Purepeople

Em um momento em que celulares, redes sociais e aplicativos ocupam boa parte da rotina das famílias, encontrar tempo para tempo de qualidade sem as telas se tornou um desafio para muitas pessoas, mas para Tadeu Schmidt, de 52 anos, preservar esses momentos continua sendo uma prioridade dentro de casa. O apresentador acredita que a tecnologia aproxima as pessoas, mas defende que ela não substitui o convívio no dia a dia.

O tema faz parte da nova campanha de Dia dos Pais do Boticário, intitulada ‘A Trend das Trends’, da qual Tadeu é protagonista. A ação propõe uma reflexão sobre as diferenças entre gerações e mostra como pais e filhos podem encontrar novas formas de conexão, inclusive no ambiente digital.

Em entrevista exclusiva ao Purepeople, o apresentador contou que vive essa experiência na prática com as duas filhas, Valentina e Laura, e explicou como tenta equilibrar tecnologia e convivência familiar.

Tadeu Schmidt faz questão de preservar um momento sem celulares

Embora reconheça a importância da tecnologia na rotina da família, Tadeu diz que existe uma regra que procura manter sempre que todos estão reunidos: “Quando estamos juntos, estamos juntos. Na mesa do almoço ou do jantar, a gente conversa olhando no olho. O celular tem seu momento, mas a convivência presencial também precisa ter o seu espaço“.

Ao mesmo tempo em que valoriza os encontros presenciais, Tadeu destaca que a tecnologia teve um papel importante quando uma das filhas passou um semestre estudando em Edimburgo,…

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