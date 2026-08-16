Bragantino goleia o Vitória e mantém sonho de classificação no Brasileirão Feminino

O Bragantino confirmou o favoritismo e goleou o Vitória por 6 a 2 neste sábado, em Bragança Paulista. O resultado manteve as Bragantinas vivas na disputa por uma vaga no mata-mata da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino.







Foto: Carla Cenci/ Red Bull Bragantino Foto: Carla Cenci/ Red Bull Bragantino / RTI Esporte

A partida foi válida pela 16ª rodada da competição. Com os três pontos, o time paulista chegou aos 23 e continua próximo do G8. O Vitória, por outro lado, permaneceu com sete pontos e segue ameaçado pelo rebaixamento.

O Bragantino começou a partida com postura agressiva. Logo aos cinco minutos, abriu o placar em um lance de azar para as visitantes. Após cobrança de escanteio, Ana Carla finalizou e a bola desviou em Yasmin.

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O toque mudou a trajetória e terminou dentro do gol. A vantagem aumentou aos 17 minutos. Miriã avançou pela direita e cruzou na medida para Del Trecco. A atacante apareceu bem na área e cabeceou para fazer 2 a 0.

Ana Carla aparece duas vezes

O domínio paulista continuou. Aos 23 minutos, Ana Carla recebeu espaço e soltou uma forte finalização de canhota. A bola foi para o fundo da rede, ampliando a vantagem. Quatro minutos depois, a própria atacante voltou a marcar.

Ana Carla recebeu pela esquerda, protegeu a bola e finalizou para fazer o quarto gol do Bragantino. O Vitória conseguiu diminuir antes do intervalo. Iana aproveitou uma cobrança de bola parada e marcou o primeiro das Leoas. A reação, entretanto, não foi suficiente para mudar o cenário da partida.

Bragantino amplia no segundo tempo

Na etapa final, o Bragantino voltou a controlar as ações e não demorou para recuperar a diferença de quatro gols. Rafa Mineira cobrou uma falta fechada e encontrou o caminho das redes. O quinto gol deixou o Vitória novamente distante de qualquer possibilidade de reação.

Na reta final, Lurdinha completou a goleada. A atacante aproveitou cruzamento vindo da direita e marcou o sexto das Bragantinas. O Vitória ainda encontrou espaço para fazer mais um. Katy marcou perto do fim e definiu o placar em 6 a 2.

Os dois gols rubro-negros foram os únicos momentos de efetividade ofensiva da equipe na partida. Com 23 pontos, o Bragantino permanece fora do G8. O Vitória, com sete pontos, segue na luta contra o rebaixamento.