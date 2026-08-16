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Igor Gomes sente dores e fica desolado ao sair do gramado em Atlético x Grêmio

Igor Gomes sente dores e fica desolado ao sair do gramado em Atlético x Grêmio

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Igor Gomes sente dores e fica desolado ao sair do gramado em Atlético x Grêmio
Igor Gomes saiu de campo aos 28 minutos • Reprodução/getv
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O meio-campista Igor Gomes sentiu dores no pé e precisou ser substituído no Atlético contra o Grêmioneste domingo (16), pela Série A do Campeonato Brasileiro. O camisa 17 ficou desolado ao sair do gramado na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Igor Gomes deixou o campo aos 28 minutos do primeiro tempo da partida. Bernard entrou no lugar do meio-campista.

Antes de sair, Igor Gomes concedeu a assistência para o gol de Victor Hugo, que abriu o placar de cabeça após cobrança de escanteio.

O departamento médico do Atlético vai avaliar a situação do atleta. O próximo compromisso do Galo será nesta quarta-feira (19), às 19h (de Brasília), pela volta das oitavas da Copa Sul-Americana.

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Corinthia Mes

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