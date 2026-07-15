Brasil bate França e estreia com vitória na terceira semana da Liga Nacional Masculina de Vôlei

A seleção brasileira masculina estreou com vitória na terceira e última semana da fase classificatória da Liga das Nações (VNL), nesta quarta-feira, em Chicago (EUA), ao bater a França por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/23 e 25/19.

O técnico Barnardinho escalou o time titular com: Maique (líbero), Fernando Cachopa (levantador), Darlan (oposto), Lucarelli e Adriano (ponteiros), Flávio e Judson (centrais).

O primeiro set foi bastante disputado o tempo todo. O Brasil mostrou força no ataque e abriu 22/19 com bloqueio de Flávio. A vantagem foi decisiva para a vitória na parcial com 25/23, mais uma vez com Flávio, desta vez com uma bola de meio.

No segundo set, o Brasil chegou a abrir 2/0, mas viu a França forçar o saque e chegar a 11/6. A seleção brasileira buscou uma reação e marcou dois pontos seguidos, mas os franceses foram bem na defesa e mantiveram a vantagem até 17/13.

O Brasil passou a variar o saque, quebrou o passe francês e encostou no placar (17/16). A disputa ficou ponto a ponto até que Darlan conseguiu dois aces para virar (21/20). Para fechar a segunda parcial em 25/23, a seleção contou com dois saques errados da França e mais dois ataques de Darlan.

Ninguém conseguiu ‘fugir’ no placar no início do terceiro set. Com grande presença de Lucarelli no passe e a força de Darlan, o Brasil conseguiu 10/8. A França reagiu na defesa e o placar voltou a ficar igual em 12 pontos.

As duas equipes não perderam ataque, até que, depois de um longo rali, Bryan colocou a bola no fundo da quadra deixando o Brasil em vantagem com 19/17. O lance desmontou a equipe francesa, que passou a acumular falhas no ataque. O Brasil aproveitou e com um forte saque de Adriano fechou o set em 25/19 e o jogo em 3 sets a 0.

O Brasil volta a jogar nesta quinta-feira, às 22 horas, para encarar os Estados Unidos. No sábado, o duelo será também às 22 horas com a Polônia. Após folga na sexta, o último adversário desta semana será a China, domingo, às 14h. A fase final será realizada daqui duas semanas em Ningbo, na China, com as sete primeiras seleções colocadas na classificação geral e a equipe chinesa, a anfitriã.