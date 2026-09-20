Brasil brilha na Copa do Mundo de Ginástica com cinco medalhas e pódios de Rebeca Andrade e Flávia Saraiva

Com um desempenho de destaque no último dia de competições na Hungria, a equipe brasileira de ginástica artística conquistou cinco medalhas em uma exibição histórica.

O domingo foi marcado por um domínio verde e amarelo nas finais por aparelhos, consolidando o excelente momento vivido pelos atletas do país no cenário mundial da modalidade.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o Brasil encerrou sua participação na Copa do Mundo de Ginástica com um total de seis pódios somados ao longo do evento.

Dobradinhas brasileiras na trave e no solo

Na trave, o Brasil celebrou uma dobradinha com Flávia Saraiva, que conquistou a medalha de ouro com uma nota de 13,766, após realizar uma série limpa. A campeã olímpica Rebeca Andrade ficou com a prata, registrando 13,600, mesmo após um pequeno desequilíbrio durante sua apresentação.

O sucesso continuou no solo, onde Flávia Saraiva garantiu sua terceira medalha na competição ao levar a prata, com 13,433. A ginasta ficou a apenas 00,033 da vencedora, a americana Dulcy Caylor. O pódio foi completado por Lorrane Oliveira, que conquistou o bronze com 12,933.

Ouro de Arthur Nory na barra fixa

Para fechar o dia com chave de ouro, o ginasta Arthur Nory brilhou na final da barra fixa. Com uma série técnica e sem erros, ele alcançou a nota de 14,133, garantindo o lugar mais alto do pódio e fechando a conta brasileira na competição húngara.

Balanço final da participação brasileira

Com os resultados deste domingo, o Brasil totalizou seis medalhas na Copa do Mundo da Hungria. O saldo final do time brasileiro foi de três ouros, duas pratas e um bronze, incluindo o ouro conquistado por Flávia Saraiva nas barras assimétricas no último sábado.

FAQ: Perguntas e respostas sobre a Copa do Mundo de Ginástica

Quantas medalhas o Brasil conquistou no total? O Brasil encerrou a competição com um total de seis medalhas.

Quem foram os medalhistas de ouro? Flávia Saraiva conquistou o ouro na trave e nas barras assimétricas, enquanto Arthur Nory venceu na barra fixa.

Qual foi a nota de Rebeca Andrade na trave? Rebeca Andrade conquistou a prata com a nota de 13,600.

Quem completou o pódio do solo feminino? Além de Flávia Saraiva com a prata, Lorrane Oliveira garantiu o bronze para o Brasil.

Onde foi realizada a competição? A etapa da Copa do Mundo de Ginástica Artística aconteceu na Hungria.