Chanceler Friedrich Merz promete permanecer após “desastre” em pesquisas eleitorais estaduais

Exit polls apontam AfD à frente em Mecklenburg‑Vorpommern e Die Linke liderando em Berlin; Merz diz que seguirá com pacote de reformas

O chanceler alemão Friedrich Merz afirmou que permanecerá no cargo mesmo após pesquisas de saída em duas eleições estaduais indicarem resultados muito prejudiciais para a CDU, que, segundo os números iniciais, registrou sua pior performance em Mecklenburg‑Vorpommern e foi superada em Berlin por Die Linke.

Resultados provisórios e reações

As emissoras públicas ZDF e ARD projetaram que a AfD lideraria em Mecklenburg‑Vorpommern com cerca de 38% das intenções de voto, seguida pelo SPD com aproximadamente 36% e pela CDU com 5% — resultado que, se confirmado, seria o pior do partido no estado. Em Berlin, as projeções colocaram a CDU em torno de 20% e Die Linke próxima de 26%.

A BBC aponta que, apesar do avanço da AfD em Mecklenburg‑Vorpommern, o partido é improvável de governar no estado porque outras legendas se recusam a colaborar com ele. Em Berlin, a chegada das projeções provocou celebração entre apoiadores de Die Linke; a líder de lista Elif Eralp foi descrita como celebrando quando os números foram divulgados.

Posição de Merz e apoio interno

Após a divulgação das pesquisas de saída, Merz disse que “as reformas têm de acontecer” e que assume a responsabilidade porque quer “fazer nosso país avançar”. Ele afirmou ainda que o momento exige “coragem, firmeza e paciência” e que demonstrará isso “como presidente do partido CDU e, acima de tudo, como chanceler”. Em outra declaração, Merz afirmou que as reformas seriam “o antídoto ao veneno autoritário” que, segundo ele, estaria penetrando na sociedade.

A participação no comício da CDU em Berlin foi descrita pela BBC como contida, sem aplausos quando os resultados foram exibidos. Apesar de especulações intensas sobre uma possível substituição de Merz no cargo — inclusive menções a uma chamada "troca de chanceler" — líderes de oito estados alemães haviam anunciado apoio a Merz na semana anterior; a reportagem registra que ele está no cargo há 16 meses.

Defesa de aliados

O senador da CDU em Berlin Burkard Dregger disse à BBC que é correto Merz permanecer. "Ele tem muito trabalho a fazer e não temos tempo a perder para formar um novo governo a nível federal", afirmou Dregger, descrevendo o eleitorado como "impaciente" e acrescentando que "não é realista esperar que todo problema seja resolvido em um ano. Ele tem quatro anos e devemos lhe dar esses quatro anos".

Próximos passos

As pesquisas de saída foram divulgadas pouco depois do fechamento das urnas, às 18:00 no horário local (17:00 BST). A BBC informou que o resultado final das eleições estaduais era esperado ainda na noite de domingo ou na manhã de segunda‑feira.