Dom Pedro Fedalto, arcebispo emérito de Curitiba, morre aos 100 anos

Arcebispo emérito de Curitiba morreu aos 100 anos; ocupou a arquidiocese por mais de 33 anos, criou 74 paróquias e encontrou-se com quatro papas.

Dom Pedro Fedalto, arcebispo emérito de Curitiba, morreu no sábado (26) aos 100 anos, em Curitiba, segundo informações divulgadas pelo G1. A causa da morte não foi divulgada.

Durante mais de sete décadas de sacerdócio, ele liderou a Arquidiocese de Curitiba por mais de 33 anos, criou 74 paróquias e ordenou 74 padres diocesanos, além de incentivar a atuação de diversas congregações religiosas.

Formação e trajetória

Filho de imigrantes italianos, Dom Pedro Fedalto nasceu em 11 de agosto de 1926, em Campo Largo. Aos 14 anos ingressou no Seminário Menor São José, em Curitiba, onde permaneceu até os 20 anos. Em seguida cursou Filosofia e Teologia em São Paulo.

Aos 27 anos foi ordenado padre na Catedral Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Dois dias depois celebrou a primeira missa solene na Capela de Nossa Senhora do Carmo, na Colônia Antônio Rebouças, localidade onde nasceu. Em 1971 tomou posse como o quarto arcebispo Metropolitana de Curitiba, cargo que ocupou por mais de 33 anos.

Legado e reações

Ao longo da vida, Dom Pedro encontrou-se pessoalmente com quatro papas: Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e Francisco, e acompanhou o pontificado de nove papas, segundo o G1.

Pelas redes sociais, o governador do Paraná, Ratinho Junior, afirmou: “Recebi com tristeza a notícia do falecimento de Dom Pedro Fedalto, Arcebispo Emérito de Curitiba. Aos 100 anos, deixa uma vida dedicada à fé e ao cuidado com as pessoas. Minha solidariedade à família, aos amigos e a toda a comunidade católica. Que Deus conforte o coração de todos”.

O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, lamentou a morte e informou que decretará luto oficial de três dias. Em publicação citada pelo G1, Pimentel afirmou: "Curitiba perdeu hoje um dos grandes homens da sua história. Em respeito à memória de Dom Pedro Fedalto e a tudo o que ele representou para a nossa cidade, vou decretar luto oficial de 3 dias em Curitiba. Dom Pedro chegou aos 100 anos de vida deixando um legado que atravessa gerações. Foram mais de sete décadas de sacerdócio e mais de 33 anos à frente da Arquidiocese de Curitiba, sempre com fé, serenidade e uma simplicidade que fazia dele alguém próximo de todos. Sua história se confunde com a história da nossa cidade e da Igreja no Paraná. Encontrou quatro Papas e foi ele quem recebeu São João Paulo II naquela visita inesquecível a Curitiba, em 1980. Há pouco mais de um mês, tive a graça de estar ao seu lado na celebração dos seus 100 anos. Recebi sua bênção naquele dia e guardarei esse momento para sempre. Hoje, Curitiba está de luto. Mas também profundamente agradecida pelos 100 anos de uma vida dedicada a Deus, às pessoas e à nossa cidade. Minha solidariedade à família, aos amigos, à Arquidiocese e a todos os fiéis. Que Deus o Recebi em seus braços."

Missa de corpo presente e sepultamento

Segundo o G1, a missa de corpo presente será realizada na segunda-feira (28), às 10h, seguida do sepultamento na Catedral Basílica de Curitiba.