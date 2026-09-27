O avanço do vício em apostas on-line e a proibição das bets no Brasil após anos de funcionamento sem regras claras que geraram um cenário de crise financeira

A proibição das bets no Brasil, oficializada na última sexta-feira (25) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, trouxe alívio para milhares de cidadãos que enfrentaram graves crises financeiras e psicológicas. O cenário, que se agravou nos últimos anos, deixou um rastro de endividamento severo e problemas de saúde mental em diversas famílias Brasileira, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

Muitos usuários, como o caso fictício de Kaio, relataram a perda de bens essenciais, incluindo casa, carro e o próprio emprego, devido ao vício desenfreado em plataformas digitais. A medida, que revogou dispositivos da Lei 13.756 de 2018, busca conter o avanço do endividamento das famílias e o adoecimento causado pela exposição constante às apostas.

O vácuo regulatório e a publicidade enganosa

Embora as bets tenham sido legalizadas em 2018, a falta de regulamentação efetiva até o final de 2023 permitiu que as empresas operassem sem diretrizes rígidas. Especialistas apontam que a publicidade enganosa foi um fator crucial, induzindo pessoas em situação de Vulnerabilidades a acreditar que as apostas seriam uma forma viável de complementação de renda.

A psiquiatra Katia Branco, do Hospital das Clínicas de São Paulo, destaca que o público foi bombardeado por anúncios que prometiam retornos rápidos. Mesmo após a regulamentação, a prática de enviar bônus e mensagens constantes aos jogadores persistiu, desrespeitando normas que deveriam proteger usuários identificados como compulsivos.

Prejuízos bilionários e impacto na economia Famílias

Os dados do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda (Comsefaz) revelam a dimensão do problema. Entre outubro de 2024 e março de 2026, as famílias Brasileira perderam R$ 62,5 bilhões para as plataformas de apostas. Esse montante representa a diferença entre o valor apostado e os prêmios recebidos.

O volume financeiro movimentado via Pix nas bets atingiu a marca de quase R$ 351 bilhões no mesmo período. Esse fluxo constante de dinheiro para fora do orçamento doméstico contribuiu diretamente para o empobrecimento de diversos lares e para o aumento da dependência Psicologia dos apostadores.

A Vulnerabilidades de jovens e o risco à vida

O impacto das apostas on-line não poupou adolescentes. Um estudo da Frente Parlamentar Mista da Educação apontou que 20,4% dos estudantes dos anos finais do ensino fundamental e médio já realizaram apostas, com registros de início precoce aos 11 anos de idade. A Psicologia Mariana Kehl ressalta que o cérebro jovem ainda não possui maturidade para frear impulsos de recompensa.

Além disso, o vício gerou quadros graves de saúde, incluindo ideação suicida. Profissionais de saúde relatam que o fácil acesso, descrito por muitos como um cassino no bolso, facilitou o comportamento compulsivo. O Ministério da Saúde informou que intensificará políticas de busca ativa para oferecer suporte e tratamento a esses cidadãos.

Perguntas Frequentes sobre o fim das bets

Por que o governo proibiu as bets? A decisão visa conter o endividamento das famílias Brasileira e tratar o vício em apostas como um problema de saúde pública, após perdas financeiras bilionárias.

Qual foi o impacto financeiro das apostas? Famílias perderam R$ 62,5 bilhões em apostas entre outubro de 2024 e março de 2026, com movimentações via Pix chegando a R$ 351 bilhões.

Como as bets afetavam os jovens? O acesso facilitado atingiu adolescentes a partir dos 11 anos, que possuem maior Vulnerabilidades ao sistema de recompensa e menor controle de impulsos.

O que o SUS fará pelos apostadores? O Ministério da Saúde ampliará os teleatendimentos e realizará busca ativa de apostadores contumazes para oferecer acompanhamento terapêutico.

As empresas seguiam as regras de proteção? Não. Segundo especialistas, empresas ignoravam normas de bloqueio de compulsivos e continuavam enviando anúncios e bônus agressivos aos usuários.