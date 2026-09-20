Brasil domina a Argentina e conquista o tetracampeonato mundial de futsal down no México

Com uma atuação de gala na final, a seleção brasileira de futsal down reafirma sua hegemonia mundial ao superar a Argentina por 10 a 1 em Mérida.

O futsal brasileiro vive um momento de glória internacional. A seleção brasileira de futsal down, modalidade adaptada para atletas com síndrome de Down, sagrou-se tetracampeã mundial após uma vitória expressiva sobre a Argentina.

A decisão, realizada neste sábado (19), na cidade de Mérida, no México, terminou com o placar de 10 a 1 para o Brasil. O resultado consolidou uma campanha histórica e dominante da equipe nacional durante todo o torneio.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a equipe brasileira manteve um aproveitamento excelente, superando adversários com autoridade e mantendo a invencibilidade até o último apito.

Uma campanha marcada por goleadas e invencibilidade

O caminho até o título foi marcado por um desempenho ofensivo impressionante. A seleção brasileira demonstrou superioridade técnica desde a fase de grupos, onde aplicou uma goleada de 13 a 2 sobre a Guatemala.

O confronto contra a Argentina não foi uma novidade em termos de domínio. Na estreia da competição, o Brasil já havia vencido os argentinos por 9 a 3, sinalizando que o time estava focado em conquistar o troféu.

O brilho individual de Renato Gregório

Além do sucesso coletivo, o torneio também foi palco de um desempenho individual histórico. O atleta Renato Gregório, que atua pelo Corinthians, foi o grande destaque da competição ao marcar impressionantes 29 gols.

Devido à sua performance excepcional em quadra, Renato foi eleito o melhor jogador do mundial.

A importância do futsal down

O futsal down é uma modalidade adaptada que promove a inclusão social e o desenvolvimento esportivo de atletas com síndrome de Down. O sucesso do Brasil no México traz visibilidade e incentiva a prática esportiva para este público.

A conquista do tetracampeonato reflete o trabalho contínuo das equipes e o alto nível técnico alcançado pelos jogadores brasileiros, que se tornaram referência mundial na prática do esporte adaptado.

Perguntas Frequentes

Qual foi o placar da final entre Brasil e Argentina? O Brasil venceu a Argentina por 10 a 1 na final do mundial.

Onde foi disputado o mundial de futsal down? A competição foi realizada na cidade de Mérida, no México.

Quantos gols Renato Gregório marcou no torneio? O jogador do Corinthians marcou 29 gols durante toda a competição.

A seleção brasileira sofreu alguma derrota no mundial? Não, a seleção brasileira conquistou o título de forma invicta.

Qual a importância deste título para o Brasil? O tetracampeonato consolida o Brasil como uma potência no futsal down, promovendo a inclusão e o esporte adaptado.